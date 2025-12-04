800 изношенных лифтов: десятки домов рискуют остаться без подъемников в Караганде

Лифтовые компании Караганды заявили о критической ситуации, которая сложилась в городе в рамках программы модернизации ЖКХ. Жителям многоквартирных домов обещали государственное финансирование на замену устаревших подъемников, и подрядчики — всего четыре лицензированные компании — приступили к демонтажу и монтажу оборудования по утвержденным адресам. На части объектов работы выполнены уже на 50–90%.

Однако обещанные средства так и не поступили. В результате жильцы оказались заложниками ситуации: старые лифты сняты, а новые невозможно ввести в эксплуатацию из-за отсутствия оплаты. Жители домов рискуют остаться без действующих подъемников, что ставит под угрозу безопасность людей, особенно пожилых, семей с детьми и маломобильных граждан.

Проблема усугубляется тем, что замена лифтов — обязательное требование. Согласно техническому регламенту ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», оборудование со сроком эксплуатации более 25 лет должно быть демонтировано и заменено до 15 февраля 2025 года. Большинство лифтов в Караганде служат в два раза дольше нормы — по 40–50 лет. Промедление с финансированием ставит под вопрос исполнение законодательства и фактически вынуждает людей пользоваться опасным оборудованием.

— Старые лифты отключать никто не будет, но обслуживать их перестанут, — пояснил директор ТОО «Центр модернизации жилищного фонда Карагандинской области» Данияр Дюсембаев.

Фото: Kazinform

По его словам, в случае поломки жильцы будут вынуждены искать запчасти и мастеров за свой счет, а ответственность за возможные аварии полностью ложится на собственников.

— Это очень опасно. Никто не хочет брать на себя риск эксплуатации старого лифта, — отмечает он.

Сегодня у региона три источника финансирования: кредиты под 1% из республиканского бюджета, беспроцентные займы из областного бюджета и 7%-е кредиты от Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ. Но подписание договоров затянулось, и запуск средств пока на финальной стадии. Данияр Дюсембаев уточняет: как только гарант подпишет соглашение, работы продолжатся — ориентировочно в декабре.

По данным Центра модернизации, в Караганде уже около 800 лифтов, вышедших за пределы нормативного срока эксплуатации. Чтобы решить проблему, региону необходимо ежегодно менять не менее 100 лифтов, однако такое количество удавалось заменить лишь однажды — в 2020 году. В 2024 году область направила заявку на 632 млн тенге, но деньги из республиканского бюджета так и не поступили. Если финансирование снова не будет выделено, документация потеряет силу, и ее придется разрабатывать заново.

На фоне задержек государство рекомендует альтернативный путь — целевые сборы среди жителей. Эта практика в Караганде уже работает: на собранные средства установлено более 10 лифтов. Но и здесь есть нюанс: стоимость будет расти.

— В следующем году цены увеличатся на 15–20% из-за нового Налогового кодекса. Это уже точно, — добавляет Данияр Дюсембаев. — Сейчас установка одного лифта обходится примерно в 12 млн тенге.

В Караганде работают пять сервисных компаний, имеющих лицензии на монтаж и обслуживание подъемников. Они обеспечивают гарантию на 2–3 года и обязательную регистрацию нового лифта. Большинство дефектов проявляется в первый год эксплуатации, после чего оборудование служит стабильно, если жильцы соблюдают правила пользования. В домах возможны два варианта эксплуатации: фиксированный ежемесячный тариф или оплата за каждую поездку — второй, по словам специалистов, считается более справедливым.

Ситуация в регионе — не исключение. С подобными проблемами сталкиваются Павлодарская и Восточно-Казахстанская области. Эксперты подчеркивают: без отдельной государственной программы с ежегодным финансированием решить вопрос системно невозможно.

Лифтовые компании и жители Караганды призывают государственные органы к срочному вмешательству. Каждый месяц промедления увеличивает риски, а десятки домов продолжают жить между демонтированным прошлым и недоступным будущим — без гарантий безопасности и без ясных сроков выхода из кризиса.

Напомним, сенатор Бекбол Орынбасаров в своем депутатском запросе поднял проблему безопасности лифтов в стране.