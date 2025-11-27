Каждый десятый лифт потенциально представляет опасность в Казахстане - депутат

По словам сенатора, ранее он уже поднимал вопросы безопасности лифтов и подъемных механизмов, однако ответы госорганов были формальными, а реальные меры так и не последовали.

Орынбасаров напомнил, что за короткое время произошел новый резонансный случай: в Астане лифт сорвался во время ремонтных работ, в результате погиб человек и двое получили тяжелые травмы.

— Ситуация с эксплуатацией лифтов в Казахстане ухудшается с каждым днем. У местных исполнительных органов нет кадров, ресурсов и технической базы, из-за чего контроль носит сугубо формальный характер. Например, в Астане всего два сотрудника жилищной инспекции контролируют 10 400 лифтов, одновременно отвечая еще и за газовые баллоны. В регионах же инспекторы часто не обладают даже минимальными знаниями о системах безопасности лифтов, — заявил депутат.

По его мнению, решение 2013 года о передаче контроля за лифтами на уровень местных исполнительных органов было стратегически ошибочным.

— Функцию, которую ранее профессионально выполняло Министерство по ЧС, «оптимизировали» и передали акиматам, где она просто растворилась среди других обязанностей: штаты были сокращены, ответственность — фактически утрачена, — отметил Бекбол Орынбасаров.

Сенатор также заявил, что после отмены лицензирования в 2014 году рынок лифтового обслуживания оказался заполнен компаниями без оборудования, квалификации и разрешений.

— Более половины организаций, выигрывающих госзакупки, не имеют права работать с лифтами, что фактически превратило отрасль в «серый рынок». Не менее серьезной проблемой является изношенность лифтового парка. Нормативный срок эксплуатации лифта составляет 25 лет, после чего его уже невозможно ремонтировать — требуется только полная замена. Сегодня в Казахстане более четырех тысяч лифтов нуждаются в замене. А по данным Евразийской экономической комиссии, около семи тысяч лифтов уже выработали свой срок службы. Это означает, что каждый десятый лифт потенциально представляет опасность, — подчеркнул он.

В связи с этим, депутат предложил: