Лифты, застрявшие между законом и износом: в Усть-Каменогорске готовят новую замену подъемников

Речь идет о подъемниках, которые были переданы на баланс города еще в 2017 году, но из-за правовых ограничений так и не дождались полноценного ремонта.

Всего в областном центре насчитывается около 740 лифтов, и более половины из них сегодня находятся в аварийном состоянии либо работают с нарушением требований безопасности. Отдельная проблема — дома, где лифтового оборудования нет вовсе: в шахтах уже более 20 лет отсутствуют подъемники.

Такие ситуации зафиксированы, в частности, в многоэтажках по улицам Чехова, Карбышева, Тихая, Калинина, на бульваре Гагарина и проспекте Сатпаева. Формально лифты там существуют — фактически же жильцы все эти годы поднимаются пешком.

Как пояснили в акимате, часть лифтов была передана в коммунальную собственность еще в 2017 году. Тогда удалось провести ремонт более чем сотни подъемников. Однако после проверки ревизионной комиссии бюджетное финансирование было приостановлено — из-за выявленных нарушений законодательства. С тех пор еще 95 лифтов остались на государственном балансе, но без ремонта.

— Эти лифты по-прежнему находятся в коммунальной собственности. Сейчас мы прорабатываем законный механизм их замены. Разрабатывается проектно-сметная документация, и в 2026 году планируем приступить к обновлению более 40 подъемников в сотрудничестве с заводом по производству лифтового оборудования в Могилеве. Главное, чтобы в бюджете нашлись на это деньги, — прокомментировала заместитель руководителя отдела жилищных отношений Усть-Каменогорска Назгуль Жакыпбекова.

Альтернативный вариант — замена лифтов за счет самих жильцов — остается для большинства домов практически недоступным. Стоимость капитального ремонта одного подъемника с полной заменой оборудования составляет от 12 до 18 миллионов тенге. Такие расходы для многих собственников квартир оказываются неподъемными.

Ранее сообщалось, что в ВКО почти половина лифтов эксплуатируется свыше 25 лет.