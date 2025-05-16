В ВКО почти половина лифтов эксплуатируется свыше 25 лет
В Восточном Казахстане треть лифтов в многоэтажных домах изношена, еще около половины работает более четверти века, передает корреспондент агентства Kazinform.
Неудивительно, что старые лифты постоянно выходят из строя. Из-за частых поломок особенно страдают пожилые жители верхних этажей, вынужденные преодолевать лестничные пролеты самостоятельно.
Состояние лифтового парка региона
По данным акиматов городов и районов, в регионе насчитывается свыше 3700 многоквартирных домов. Всего действует 783 лифта, из них:
- в Усть-Каменогорске — 740,
- в Риддере — 34,
- в районе Алтай — 9.
Из общего числа 380 лифтов эксплуатируются более 25 лет, 284 подлежат полной замене, 98 требуют ремонта.
Специалисты отмечают, что в ряде домов лифтовое оборудование не обновлялось с момента постройки зданий.
Проблемы жителей
Пожилые жители многоэтажек жалуются на регулярные поломки и невозможность воспользоваться лифтом. Пенсионер Василий Павлов (имя изменено по его просьбе), проживающий в доме по улице Чехова в Усть-Каменогорске, сообщил, что за 49 лет проживания в доме лифт ни разу не заменяли — лишь один раз обновили трос.
— Сейчас он ломается по два раза в неделю. Мы сами оплачиваем вызов специалистов. Живу на восьмом этаже, мне 68 лет — с каждым годом все тяжелее подниматься пешком, — рассказал горожанин.
С аналогичными трудностями сталкиваются и другие жители. Зейнеп Максутова, проживающая на пятом этаже одного из домов по улице Славского, отметила, что каждый раз, когда лифт выходит из строя, она вынуждена оставаться дома.
— Передвигаться по лестнице тяжело, возраст уже за 70. А лифт работает крайне нестабильно. Чаще сломан, чем действует, — пояснила женщина.
Ремонт возможен при согласии жильцов
Как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, в соответствии с законодательством, расходы на капитальный ремонт лифтов ложатся на плечи самих жителей.
— Согласно статье 10-3 Закона «О жилищных отношениях», местные исполнительные органы вправе организовывать и финансировать замену или ремонт лифтов за счет бюджета при условии последующего возмещения расходов со стороны жильцов. Для этого необходимо провести общее собрание и принять положительное решение, — сообщил заместитель руководителя управления Рауан Турысбек.
После одобрения заявки специалисты совместно с уполномоченной организацией проводят техническое обследование лифтов, определяют объемы и состав работ. А текущие неисправности жильцы устраняют самостоятельно, за счет собственных средств.
Стоимость замены одного лифта варьируется от 12 до 18 миллионов тенге. При этом, согласно законодательству, участие в оплате обязаны принять все собственники квартир, независимо от того, как они голосовали на собрании.
Между тем, в Костанае более 100 лифтов непригодны для использования.
А в Павлодаре требуют замены и ремонта 70% лифтов.