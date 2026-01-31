Лифт с пассажиркой внутри сорвался с 12-го этажа в Шымкенте

Сообщение о ЧП поступило на пульт службы спасения «112». На место происшествия незамедлительно направили оперативно-спасательный отряд.

— По предварительным данным, лифт в 16-этажном жилом доме по неустановленным причинам начал стремительное движение вниз, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Срабатывание автоматической системы безопасности позволило остановить кабину на уровне 7-го этажа и избежать более тяжелых последствий.

Пострадавшую женщину спасатели вынесли из лифта на носилках и передали бригаде скорой медицинской помощи. В городском управлении здравоохранения сообщили, что у нее диагностированы переломы костей стопы и позвоночника.

— Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Она находится под наблюдением врачей, — отметили в ведомстве.

Тем временем в социальных сетях жители заявляют, что это не первый сбой лифтового оборудования в ЖК «Казахстан». В публикациях утверждается, что ранее лифт уже выходил из строя, а также высказываются претензии к техническому состоянию подъемника. Эти заявления сейчас проверяются.

По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, полицией возбуждено уголовное дело.

— Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По окончанию расследования будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

Инцидент вновь обострил проблему изношенности лифтового хозяйства в стране. Ранее сообщалось о трагическом падении лифта на рабочих в Астане, а также о масштабных проблемах с подъемниками в Усть-Каменогорске и Караганде, где значительная часть лифтов эксплуатируется вдвое дольше установленного нормативного срока.