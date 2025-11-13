РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:55, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лифт рухнул на рабочих в Астане: полиция возбудила уголовное дело

    В Астане по факту падения лифта, в результате которого погиб сотрудник лифтовой компании, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акимат города Астаны

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны, возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    — В лифте находились работники обслуживающей организации, проводившие ремонтные работы. В результате один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заявили в полиции.

    Трагедия произошла в столичном ЖК «Арыстан» по улице Мукана Тулебаева, 5. Пострадавшие доставлены в многопрофильную городскую больницу № 1.
    Отметим, в августе этого года в этом же жилом комплексе падал лифт с ребенком внутри. 

