Лифт рухнул на рабочих в Астане: полиция возбудила уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны, возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В лифте находились работники обслуживающей организации, проводившие ремонтные работы. В результате один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заявили в полиции.

Трагедия произошла в столичном ЖК «Арыстан» по улице Мукана Тулебаева, 5. Пострадавшие доставлены в многопрофильную городскую больницу № 1.

Отметим, в августе этого года в этом же жилом комплексе падал лифт с ребенком внутри.