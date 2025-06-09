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    09:41, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Льготное финансирование: 700 млрд тенге выделено казахстанским аграриям в 2025 году

    Правительством РК на 2025 год было выделено 700 млрд тенге. Еще 250 млрд направлено на льготный лизинг сельхозтехники, чтобы аграрии могли взять кредиты и оформлять технику под доступные 5% годовых, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Правительство РК

    Как сообщает пресс-служба Кабмина, для того, чтобы деньги дошли до каждого, выстроена четкая система из шести каналов распределения. В числе операторов:

    • АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК),
    • банки второго уровня,
    • микрофинансовые организации,
    • региональные инвестиционные центры,
    • кредитные товарищества,
    • социально-предпринимательские корпорации (СПК).

    — Впервые в истории АПК Казахстана льготное финансирование посевной началось заранее — с декабря 2024 года. Это стало возможным благодаря инициативе раннего финансирования кампании 2025 года, запущенной по поручению Главы государства, — говорится в сообщении пресс-службы Правительства РК.

    Отмечается, что с начала приема заявок было подано 7407 обращений на сумму 493,5 млрд тенге, из которых уже 6988 заявок одобрены и профинансированы. Это обеспечило подготовку посевных работ на 7,3 млн гектаров.

    Кроме того, для хозяйств с недостаточной залоговой базой действует программа государственного гарантирования займов, реализуемая через фонд «Даму». По ней государство берет на себя до 85% обязательств по кредиту, что делает доступ к финансам возможным даже для малых и начинающих аграриев.

    — В рамках этой программы выдано 1134 гарантии на общую сумму 166,5 млрд тенге, при этом суммарный объем кредитов составил 195,9 млрд тенге, — добавили в пресс-службе.

    Ранее в Правительстве сообщили, что посевная кампания-2025 в Казахстане завершена в срок.

     Как прошла посевная в главных агрорегионах Казахстана - читайте здесь.

    Теги:
    Посевная Сельское хозяйство Правительство РК Лизинг Финансы и бюджет
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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