Льготное финансирование: 700 млрд тенге выделено казахстанским аграриям в 2025 году

Как сообщает пресс-служба Кабмина, для того, чтобы деньги дошли до каждого, выстроена четкая система из шести каналов распределения. В числе операторов:

АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК),

банки второго уровня,

микрофинансовые организации,

региональные инвестиционные центры,

кредитные товарищества,

социально-предпринимательские корпорации (СПК).

— Впервые в истории АПК Казахстана льготное финансирование посевной началось заранее — с декабря 2024 года. Это стало возможным благодаря инициативе раннего финансирования кампании 2025 года, запущенной по поручению Главы государства, — говорится в сообщении пресс-службы Правительства РК.

Отмечается, что с начала приема заявок было подано 7407 обращений на сумму 493,5 млрд тенге, из которых уже 6988 заявок одобрены и профинансированы. Это обеспечило подготовку посевных работ на 7,3 млн гектаров.

Кроме того, для хозяйств с недостаточной залоговой базой действует программа государственного гарантирования займов, реализуемая через фонд «Даму». По ней государство берет на себя до 85% обязательств по кредиту, что делает доступ к финансам возможным даже для малых и начинающих аграриев.

— В рамках этой программы выдано 1134 гарантии на общую сумму 166,5 млрд тенге, при этом суммарный объем кредитов составил 195,9 млрд тенге, — добавили в пресс-службе.

Ранее в Правительстве сообщили, что посевная кампания-2025 в Казахстане завершена в срок.

Как прошла посевная в главных агрорегионах Казахстана - читайте здесь.