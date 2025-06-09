Главные агрорегионы Казахстана: как прошла посевная в трех областях

Акмолинская область одной из первых досрочно завершила посевную кампанию, подтвердив статус одного из ведущих аграрных регионов страны. Если в прошлом году на этот же период работы были выполнены лишь на 60%, то в 2025-м область справилась с задачей почти на 3 недели раньше запланированного срока.

Общая посевная площадь составила 5,5 млн га, что на 63 тыс. больше, чем в прошлом сезоне. Высокий уровень организации и мобилизация всех необходимых ресурсов позволили провести весенние полевые работы в оптимальные сроки и с соблюдением агротехнических норм.

Подготовка к сезону началась еще зимой: проведено масштабное снегозадержание, а весной – влагозадержание и обработка свыше 2 млн га почвы, что в 3 раза превышает показатели прошлого года. В работе было задействовано порядка 37 тыс. единиц сельхозтехники, включая современные посевные комплексы, что обеспечило эффективность и бесперебойность процесса.

Значимую роль сыграла господдержка. Более 770 хозяйств получили кредиты на сумму свыше 100 млрд тенге, а для посевной было выделено свыше 76 тыс. тонн дизельного топлива по сниженным ценам.

В структуре посевов увеличилась доля стратегически важных культур: зерновые и зернобобовые заняли 4,6 млн га, а площади под масличными культурами достигли рекордных 430 тыс. га, что на 161 тыс. га больше, чем в прошлом году. Кроме того, расширены площади под кормовые культуры, овощи и картофель.

Активную работу по диверсификации посевных площадей проводят аграрии Костанайской области. В этом году в регионе было запланировано засеять свыше 5 млн га. При этом значительно увеличилась доля масличных и социально-значимых культур, а также кормовых растений.

Особое внимание уделяется расширению площадей под масличные культуры – они увеличились до 755 тыс. га, что превышает прошлогодний показатель более чем на 10%. Также в два раза увеличены посевы картофеля – до 7 тыс. га, а гречихи почти в два раза – до 21 тыс. га. Посевная кампания в регионе завершена.

Для поддержки аграриев в области реализуется программа льготного кредитования «Кең Дала 2». В рамках этой инициативы местные крестьянские хозяйства получили более 20 млрд тенге через АО «СПК Тобол» и более 21 млрд тенге – АО «Аграрная кредитная корпорация». Также фермеры пользуются программой форвардного закупа сельхозпродукции, благодаря которой привлечено свыше 4 млрд тенге.

Одним из важнейших приоритетов в регионе остается обновление техники. По программе льготного лизинга аграрии заключили договоры на поставку 385 единиц сельхозтехники на сумму более 12 млрд тенге. В 2024 году хозяйства региона получили 173 трактора и 97 комбайнов.

Раннее таяние снега и стабильное повышение температуры весной обеспечили благоприятные погодные условия для начала посевной кампании в Северо-Казахстанской области.

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в текущем году составит 4,4 млн гектаров. Традиционно основной культурой остаются зерновые – 3,3 млн гектаров. Посевы масличных культур увеличены до 760 тыс. га, что на 85,8 тыс. га больше уровня прошлого года. Прирост обеспечен за счет расширения площадей под подсолнечник (+24,6 тыс. га), лен (+47,9 тыс. га) и рапс (+16,3 тыс. га). Под кормовые культуры отведено 392 тыс. га, картофель – 8 тыс. га, овощи – 1,3 тыс. га.

Посевные работы в регионе начались в конце апреля, своевременно и в соответствии с агротехническими нормами. Благодаря этому регион оказался среди первых в стране, кто приступил к посадке бобовых и масличных культур.

На сегодня посев зернобобовых выполнен в полном объеме. Полный комплекс весенних работ обеспечен всем необходимым. В распоряжении аграриев – 470 тыс. тонн кондиционных семян, из них 52,6 тыс. тонн – элитные. Уровень сортообновления составляет 11,2%. Минеральные удобрения законтрактованы в объеме 317,1 тыс. тонн, что позволяет провести полноценную агротехническую обработку посевов.

Для проведения полевых работ обеспечен необходимый парк техники. В полях задействованы 12,3 тыс. тракторов, в том числе более 4 тыс. высокопроизводительных единиц. Также функционируют 13,7 тыс. зерновых сеялок и 1,5 тыс. современных посевных комплексов, уровень технической готовности составляет 100%.

Аграрии обеспечены 52,2 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене 254 тенге за литр, что значительно ниже рыночной стоимости (311 тенге/л).

Ключевую роль в обеспечении своевременного хода посевной играет государственная поддержка. По программам «Кең Дала 1» и «Кең Дала 2» аграрии получили финансирование в объеме 92,6 млрд тенге, в том числе 37 млрд тенге через СПК «Солтүстік». Через АО «КазАгроФинанс» профинансировано 14,4 млрд тенге на приобретение 442 единиц техники. В рамках форвардных закупок выделено дополнительно 7,4 млрд тенге.

Ранее в Правительстве сообщили, что посевная кампания-2025 в Казахстане завершена в срок.