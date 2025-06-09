Главные агрорегионы Казахстана: как прошла посевная в трех областях
Основными зерносеющими регионами Казахстана традиционно являются Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. От результатов в этих регионах во многом зависит продовольственная безопасность страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство.
Акмолинская область одной из первых досрочно завершила посевную кампанию, подтвердив статус одного из ведущих аграрных регионов страны. Если в прошлом году на этот же период работы были выполнены лишь на 60%, то в 2025-м область справилась с задачей почти на 3 недели раньше запланированного срока.
Общая посевная площадь составила 5,5 млн га, что на 63 тыс. больше, чем в прошлом сезоне. Высокий уровень организации и мобилизация всех необходимых ресурсов позволили провести весенние полевые работы в оптимальные сроки и с соблюдением агротехнических норм.
Подготовка к сезону началась еще зимой: проведено масштабное снегозадержание, а весной – влагозадержание и обработка свыше 2 млн га почвы, что в 3 раза превышает показатели прошлого года. В работе было задействовано порядка 37 тыс. единиц сельхозтехники, включая современные посевные комплексы, что обеспечило эффективность и бесперебойность процесса.
Значимую роль сыграла господдержка. Более 770 хозяйств получили кредиты на сумму свыше 100 млрд тенге, а для посевной было выделено свыше 76 тыс. тонн дизельного топлива по сниженным ценам.
В структуре посевов увеличилась доля стратегически важных культур: зерновые и зернобобовые заняли 4,6 млн га, а площади под масличными культурами достигли рекордных 430 тыс. га, что на 161 тыс. га больше, чем в прошлом году. Кроме того, расширены площади под кормовые культуры, овощи и картофель.
Активную работу по диверсификации посевных площадей проводят аграрии Костанайской области. В этом году в регионе было запланировано засеять свыше 5 млн га. При этом значительно увеличилась доля масличных и социально-значимых культур, а также кормовых растений.
Особое внимание уделяется расширению площадей под масличные культуры – они увеличились до 755 тыс. га, что превышает прошлогодний показатель более чем на 10%. Также в два раза увеличены посевы картофеля – до 7 тыс. га, а гречихи почти в два раза – до 21 тыс. га. Посевная кампания в регионе завершена.
Для поддержки аграриев в области реализуется программа льготного кредитования «Кең Дала 2». В рамках этой инициативы местные крестьянские хозяйства получили более 20 млрд тенге через АО «СПК Тобол» и более 21 млрд тенге – АО «Аграрная кредитная корпорация». Также фермеры пользуются программой форвардного закупа сельхозпродукции, благодаря которой привлечено свыше 4 млрд тенге.
Одним из важнейших приоритетов в регионе остается обновление техники. По программе льготного лизинга аграрии заключили договоры на поставку 385 единиц сельхозтехники на сумму более 12 млрд тенге. В 2024 году хозяйства региона получили 173 трактора и 97 комбайнов.
Раннее таяние снега и стабильное повышение температуры весной обеспечили благоприятные погодные условия для начала посевной кампании в Северо-Казахстанской области.
Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в текущем году составит 4,4 млн гектаров. Традиционно основной культурой остаются зерновые – 3,3 млн гектаров. Посевы масличных культур увеличены до 760 тыс. га, что на 85,8 тыс. га больше уровня прошлого года. Прирост обеспечен за счет расширения площадей под подсолнечник (+24,6 тыс. га), лен (+47,9 тыс. га) и рапс (+16,3 тыс. га). Под кормовые культуры отведено 392 тыс. га, картофель – 8 тыс. га, овощи – 1,3 тыс. га.
Посевные работы в регионе начались в конце апреля, своевременно и в соответствии с агротехническими нормами. Благодаря этому регион оказался среди первых в стране, кто приступил к посадке бобовых и масличных культур.
На сегодня посев зернобобовых выполнен в полном объеме. Полный комплекс весенних работ обеспечен всем необходимым. В распоряжении аграриев – 470 тыс. тонн кондиционных семян, из них 52,6 тыс. тонн – элитные. Уровень сортообновления составляет 11,2%. Минеральные удобрения законтрактованы в объеме 317,1 тыс. тонн, что позволяет провести полноценную агротехническую обработку посевов.
Для проведения полевых работ обеспечен необходимый парк техники. В полях задействованы 12,3 тыс. тракторов, в том числе более 4 тыс. высокопроизводительных единиц. Также функционируют 13,7 тыс. зерновых сеялок и 1,5 тыс. современных посевных комплексов, уровень технической готовности составляет 100%.
Аграрии обеспечены 52,2 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене 254 тенге за литр, что значительно ниже рыночной стоимости (311 тенге/л).
Ключевую роль в обеспечении своевременного хода посевной играет государственная поддержка. По программам «Кең Дала 1» и «Кең Дала 2» аграрии получили финансирование в объеме 92,6 млрд тенге, в том числе 37 млрд тенге через СПК «Солтүстік». Через АО «КазАгроФинанс» профинансировано 14,4 млрд тенге на приобретение 442 единиц техники. В рамках форвардных закупок выделено дополнительно 7,4 млрд тенге.
Ранее в Правительстве сообщили, что посевная кампания-2025 в Казахстане завершена в срок.