Посевная кампания-2025 в Казахстане завершена в срок — Правительство

— Начиная с текущего года, льготные кредиты для фермеров стали доступны с декабря 2024-го года, а не в момент посевной в марте, как было ранее. Это сделано для того, чтобы они могли заранее закупать необходимые ресурсы. Благодаря мерам господдержки, слаженной работе аграриев и местных исполнительных органов посевная проведена в оптимальные агротехнические сроки впервые завершена в установленные сроки. Такой подход позволил досрочно выполнить основные полевые работы, увеличить площади под стратегически важные культуры и обеспечить эффективное обновление материально-технической базы. Тем самым создан прочный фундамент для успешного урожая и дальнейшего развития сельского хозяйства, — сообщает пресс-служба Правительства РК.

Посевная кампания 2025 года в Казахстане проходила в условиях изменения подходов к земледелию, с акцентом на диверсификацию сельскохозяйственного производства и снижение зависимости от монокультур. По данным на 6 июня, засеяно 23,7 млн гектаров — 100% от запланированного объема.

Отмечается, что особое внимание было уделено перераспределению посевных площадей в пользу более рентабельных и устойчивых культур. Это позволило не только адаптировать сельское хозяйство к климатическим вызовам, но и учесть рыночные тренды, следуя научно обоснованным нормам севооборота.

В результате были увеличены площади под востребованные культуры:

масличные — 3,4 млн га (на 0,5 млн га больше, чем в прошлом году);

кормовые — 3,3 млн га (плюс 114 тыс. га);

кукуруза на зерно — 167,5 тыс. га;

овощебахчевые — 222,3 тыс. га.

Также наблюдается рост по социально значимым культурам: картофель занимает 83,4 тыс. га — на 11,3 тыс. га больше по сравнению с прошлым сезоном.

В то же время продолжается сокращение площадей под ресурсоемкие культуры, подверженные ценовым колебаниям, такие как пшеница, рис и хлопчатник. Например, площадь под пшеницу составила 13 млн га — на 187 тыс. га меньше, чем в прошлом году.

— Стратегия по диверсификации посевов укрепляет продовольственную безопасность страны и способствует развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса, — отмечается в сообщении.

Кроме того, к посевной кампании в 2025 году по республике было заготовлено 2,3 млн тонн семян. Это позволило аграриям своевременно выйти в поле без каких-либо задержек и дефицита ресурсов.

Ранее мы писали о том, где в Казахстане засеяно больше всего сельхозугодий.