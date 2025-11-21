Льготный ввоз электромобилей исчерпан — фоторепортаж с казахстанско-китайской границы

Квота исчерпана

В середине октября Комитет государственных доходов официально объявил, что лимит в 15 тысяч электромобилей, которые можно было ввезти без уплаты таможенной пошлины, полностью исчерпан. С этого момента оформление всех электрокаров осуществляется на общих условиях — с оплатой всех положенных налогов и платежей.

Тем временем в социальных сетях распространилась информация, что на границе с Китаем «застряли» около тысячи электромобилей, которые не успели пройти оформление по льготному тарифу.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Чтобы проверить ситуацию, мы отправились на автомобильный пункт пропуска «Нур Жолы», через который проходит примерно половина всех импортируемых в Казахстан автомобилей.

Дорога от Алматы до КПП долгая — более 340 километров. Уже ближе к границе мы видим огромную колонну грузового транспорта.

Водитель одного из грузовиков рассказал, что стоит в очереди около 9 часов после выезда из Жаркента и надеется пересечь границу ближе к ночи. Ранее дальнобойщики жаловались, что ожидание иногда доходило до нескольких суток.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Причина очереди

Как ранее пояснили в Комитете государственных доходов, причиной скопления грузовиков стало расхождение в пропускной способности сторон.

Начальник таможенного поста Мурат Ерденбеков сообщил, что в ходе переговоров Минтранс и КГД договорились с китайской стороной об увеличении количества принимаемых КНР грузовиков до 800 в день с возможностью повышения до 1000 к концу года.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Наша сторона где-то 10–11 ноября подняла электронную очередь от 800 до 1000. Но в этот период китайская сторона принимала в среднем лишь 650-750 машин в день. Этот дефицит и привел к постепенному формированию очереди на казахстанской территории. Но сейчас ситуация уже стабильная, китайская сторона активизировалась, — отметил он.

Дополнительная нагрузка возникла из-за временного снижения пропускной способности на другом пункте «Калжат — Дулаты», где около недели велись монтажные работы инспекционно-досмотрового комплекса.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На это время часть транспортных потоков перенаправили на «Нур Жолы», что увеличило нагрузку на инфраструктуру. К тому же, как пояснили специалисты, китайская сторона в этот период также столкнулась с техническими проблемами — инспекционно-досмотровый комплекс у них временно не работал из-за отсутствия электроснабжения.

Тем не менее, к началу следующего года ожидается выход на стабильный ритм работы.

Отметим, что система электронной очереди действует с 2023 года. Водители регистрируются онлайн, занимают место и обычно проходят границу в течение дня.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Новая объездная трасса

На территории пункта пропуска продолжается строительство новой объездной дороги, которая должна разгрузить действующий поток транспорта.

Она предназначена в первую очередь для легковых автомобилей и грузовиков, перевозящих ветрогенераторы. Как отметил Мурат Ерденбеков, такие крупногабаритные машины дольше проходят контроль и тем самым создают задержки для остальных участников движения.

Новая дорога пока не введена в эксплуатацию. Сдать объект планируется к середине декабря — впереди установка освещения, ограждений.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Трасса будет выводить транспорт на основную магистраль в объезд таможенного поста, при этом на участке будет дежурить пограничная служба.

В перспективе, при достижении соответствующих договоренностей, рассматривается возможность направления по этой дороге автомобилей к МЦПС «Хоргос».

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов на встрече с председателем совета директоров бельгийской группы компаний Sarens Людо Саренсом обсуждал проект строительства объездной дороги на пункте пропуска «Нур Жолы».

Тогда отмечалось, что инициатива направлена на повышение пропускной способности приграничной инфраструктуры и оптимизацию действующих транспортных потоков.

Проектом предусмотрено сооружение объездной автодороги протяженностью 3,2 км и шириной 12 м, рассчитанной на движение крупногабаритных грузов весом более 100 тонн, а также создание парковочных зон общей площадью 81,6 га.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ситуация стабильная

Как уже известно, в Казахстане продолжает расти число электромобилей, поступающих преимущественно из Китая. Однако после 14 октября правила их ввоза изменились, поскольку установленный лимит на беспошлинный импорт был исчерпан. Это вызвало повышенный интерес к ситуации на границе и возможным очередям.

Как пояснил начальник таможенного поста Мурат Ерденбеков, для физических лиц теперь действует ставка НДС в размере 12%. Юридические лица проходят оформление по общеустановленному порядку.

Главный специалист таможенного поста Канат Касымбеков отметил, что ситуация на границе остается стабильной: на сегодняшний день на складах временного хранения находится всего 50 электрокаров.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Их владельцы ожидают выдачи дополнительной квоты для оформления, однако будет ли она выделена до конца этого года — пока неизвестно. При этом он опроверг информацию о тысячах авто, застрявших на границе и СВХ.

По словам спикера, вопрос о выделении количества квот по электромобилям на 2026 год рассматривается Министерством национальной экономики Республики Казахстан и

Министерством промышленности Республики Казахстан совместно с Евразийской экономической комиссии.

Стоит отметить, что территория склада временного хранения занимает около двух тысяч квадратных метров. В основном там размещены грузовые автомобили, ожидающие дополнительной проверки таможенного контроля.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Размещение транспорта на СВХ не бесплатное — это частная территория, и стоимость хранения составляет 3500 тенге в сутки за один автомобиль. Поэтому держать машину там длительное время экономически невыгодно для потребителей.

Канат Касымбеков подчеркнул, что КГД заранее предупреждал граждан о необходимости учитывать установленный лимит на ввоз электрокаров. Однако это вызвало обратный эффект.

— После этого ажиотаж пошел, многие начали наоборот больше заказывать, хотели успеть, — рассказал Касымбеков.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Кому предназначалась льгота

Льготный ввоз электромобилей был введен для частных лиц — граждан Казахстана, чтобы стимулировать развитие рынка электротранспорта и сделать покупку экологичного авто доступнее населению.

Но, как ранее отмечали в интервью Business FM президент Казахстанского автомобильного Союза Анар Макашева и директор Агентства мониторинга и анализа рынка Артур Мискарян, наиболее активно льготой воспользовались коммерческие участники рынка.

Некоторые предприниматели ввозили сотни машин без уплаты НДС, фактически извлекая из программы коммерческую выгоду.

Фото: Peter Steffen/picture alliance/dpa

Недобросовестное использование квоты привело к искажению ее цели: вместо поддержки граждан программа работала на коммерческую выгоду.

Артур Мискарян отметил, что в 2023 году квота была освоена чуть меньше половины, в 2024 году — чуть больше половины, а в 2025 году она была полностью использована до конца года.

По данным ҚАО, в Казахстан было ввезено около 27 тысяч электромобилей, однако зарегистрировано в автопарке всего 16 тысяч.

Это означает, что порядка 11 тысяч машин были вывезены. Потери бюджета из-за реэкспорта автомобилей, ввезенных по квоте без НДС, составили около 30 млрд тенге.

Эксперты считают, что из-за активности «серых дилеров» дополнительное увеличение квоты вряд ли возможно.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее пользователь Threads сообщил, что его сын в Алматы занимался продажей электромобилей из Китая вместе с партнерами без уплаты НДС.

По его словам, они столкнулись с серьезной проблемой после резкого прекращения беспошлинного ввоза электрокаров: на границе «застряло» более 1000 автомобилей, за растаможку которых теперь требуется доплата около 3 млн тенге за каждое авто, что в сумме превышает 3 млрд тенге.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Цены на электрокары растут

Алматинский предприниматель Адем Успанов, занимающийся автобизнесом уже пять лет, отмечает: поставки идут стабильно, проблем на границе нет.

Однако после завершения льготы электромобили подорожали на 500 тысяч — 1 млн тенге, что несколько снизило спрос, хотя интерес покупателей сохраняется. Все машины оформляются легально с уплатой НДС.

— В основном мы возим бензиновые и гибридные автомобили, а среди электрокаров — модели Honghi. С начала года мы оформляли их по льготной растаможке. Как известно, лимит на электрокары составлял 15 тысяч машин, и на рынке, помимо нас, действует множество других участников автобизнеса. Теперь льгота закончилась, и мы начинаем оплачивать НДС. Будет ли квота на следующий год — пока неизвестно, поэтому сейчас подстраиваемся под текущую ситуацию, — рассказал предприниматель.

По его словам, модели Honghi, которые ранее стоили около 6,5 млн тенге с доставкой и всеми расходами, продавались по 7,5 млн.

С октября цена выросла, и теперь подобные автомобили обходятся покупателю в 9–10 млн тенге. В 2025 году бизнесмен ожидает дальнейший рост цен минимум на 15%.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Как проходит проверка грузов и автомобилей

Пункт пропуска «Нур Жолы» работает круглосуточно. Ежедневно через него проходит около 1800 транспортных средств — примерно 1200 из Китая и 600 из Казахстана. Из этого числа около 600 составляют автовозы, спецтехника и крупногабаритные машины.

Легковые автомобили обычно оформляются за полдня и направляются в регионы. Процедура проверки зависит от типа транспорта: легковые машины проходят визуальный и кинологический досмотр, при котором тщательно проверяются все детали и багаж.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Грузовые автомобили проходят через сканирующий инспекционно-досмотровый комплекс, который позволяет быстро и эффективно просвечивать содержимое.

В настоящее время на таможне работают 118 сотрудников, график сменный: три дня работы и три дня отдыха.

Фото: Александр Павский / Kazinform

150 млрд тенге таможенных платежей и налогов

За январь–октябрь 2025 года таможенным постом «Нур Жолы» собрано 150 млрд тенге таможенных платежей и налогов.

Оформлено более 61 тысячи единиц грузового и легкового транспорта. Только по льготной схеме прошло около 7500 автомобилей, основная часть — электрокары, оформленные в рамках ЕАЭС.

По транзиту ситуация аналогичная: в 2025 году оформлено 221 601 транзитная декларация, что на 25% больше, чем годом ранее.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Новые правила в Китае

С 1 января 2025 года в КНР начинают действовать новые правила экспорта автомобилей. Теперь «почти новые» машины (зарегистрированные более 180 дней назад) нельзя будет отправлять за рубеж без официального разрешения завода-производителя с указанием страны назначения и наличия сервисных центров.

Это должно пресечь схему экспорта новых автомобилей под видом б/у, но усложнить жизнь казахстанским импортерам — вырастут сроки и стоимость поставки.

Недавно сообщалось, что китайские электромобили продолжают активно осваивать зарубежные рынки и уже опережают Tesla в Европе.

Ранее депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов предложил продлить льготы на ввоз электромобилей.

Фото: Александр Павский / Kazinform