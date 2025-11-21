Льготный ввоз электромобилей исчерпан — фоторепортаж с казахстанско-китайской границы
Месяц назад в Казахстане закончилась квота на льготный ввоз электромобилей. Корреспонденты агентства Kazinform побывали на границе, чтобы выяснить, есть ли дефицит, и как обстоят дела с поставками машин из Китая.
Квота исчерпана
В середине октября Комитет государственных доходов официально объявил, что лимит в 15 тысяч электромобилей, которые можно было ввезти без уплаты таможенной пошлины, полностью исчерпан. С этого момента оформление всех электрокаров осуществляется на общих условиях — с оплатой всех положенных налогов и платежей.
Тем временем в социальных сетях распространилась информация, что на границе с Китаем «застряли» около тысячи электромобилей, которые не успели пройти оформление по льготному тарифу.
Чтобы проверить ситуацию, мы отправились на автомобильный пункт пропуска «Нур Жолы», через который проходит примерно половина всех импортируемых в Казахстан автомобилей.
Дорога от Алматы до КПП долгая — более 340 километров. Уже ближе к границе мы видим огромную колонну грузового транспорта.
Водитель одного из грузовиков рассказал, что стоит в очереди около 9 часов после выезда из Жаркента и надеется пересечь границу ближе к ночи. Ранее дальнобойщики жаловались, что ожидание иногда доходило до нескольких суток.
Причина очереди
Как ранее пояснили в Комитете государственных доходов, причиной скопления грузовиков стало расхождение в пропускной способности сторон.
Начальник таможенного поста Мурат Ерденбеков сообщил, что в ходе переговоров Минтранс и КГД договорились с китайской стороной об увеличении количества принимаемых КНР грузовиков до 800 в день с возможностью повышения до 1000 к концу года.
— Наша сторона где-то 10–11 ноября подняла электронную очередь от 800 до 1000. Но в этот период китайская сторона принимала в среднем лишь 650-750 машин в день. Этот дефицит и привел к постепенному формированию очереди на казахстанской территории. Но сейчас ситуация уже стабильная, китайская сторона активизировалась, — отметил он.
Дополнительная нагрузка возникла из-за временного снижения пропускной способности на другом пункте «Калжат — Дулаты», где около недели велись монтажные работы инспекционно-досмотрового комплекса.
На это время часть транспортных потоков перенаправили на «Нур Жолы», что увеличило нагрузку на инфраструктуру. К тому же, как пояснили специалисты, китайская сторона в этот период также столкнулась с техническими проблемами — инспекционно-досмотровый комплекс у них временно не работал из-за отсутствия электроснабжения.
Тем не менее, к началу следующего года ожидается выход на стабильный ритм работы.
Отметим, что система электронной очереди действует с 2023 года. Водители регистрируются онлайн, занимают место и обычно проходят границу в течение дня.
Новая объездная трасса
На территории пункта пропуска продолжается строительство новой объездной дороги, которая должна разгрузить действующий поток транспорта.
Она предназначена в первую очередь для легковых автомобилей и грузовиков, перевозящих ветрогенераторы. Как отметил Мурат Ерденбеков, такие крупногабаритные машины дольше проходят контроль и тем самым создают задержки для остальных участников движения.
Новая дорога пока не введена в эксплуатацию. Сдать объект планируется к середине декабря — впереди установка освещения, ограждений.
Трасса будет выводить транспорт на основную магистраль в объезд таможенного поста, при этом на участке будет дежурить пограничная служба.
В перспективе, при достижении соответствующих договоренностей, рассматривается возможность направления по этой дороге автомобилей к МЦПС «Хоргос».
Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов на встрече с председателем совета директоров бельгийской группы компаний Sarens Людо Саренсом обсуждал проект строительства объездной дороги на пункте пропуска «Нур Жолы».
Тогда отмечалось, что инициатива направлена на повышение пропускной способности приграничной инфраструктуры и оптимизацию действующих транспортных потоков.
Проектом предусмотрено сооружение объездной автодороги протяженностью 3,2 км и шириной 12 м, рассчитанной на движение крупногабаритных грузов весом более 100 тонн, а также создание парковочных зон общей площадью 81,6 га.
Ситуация стабильная
Как уже известно, в Казахстане продолжает расти число электромобилей, поступающих преимущественно из Китая. Однако после 14 октября правила их ввоза изменились, поскольку установленный лимит на беспошлинный импорт был исчерпан. Это вызвало повышенный интерес к ситуации на границе и возможным очередям.
Как пояснил начальник таможенного поста Мурат Ерденбеков, для физических лиц теперь действует ставка НДС в размере 12%. Юридические лица проходят оформление по общеустановленному порядку.
Главный специалист таможенного поста Канат Касымбеков отметил, что ситуация на границе остается стабильной: на сегодняшний день на складах временного хранения находится всего 50 электрокаров.
Их владельцы ожидают выдачи дополнительной квоты для оформления, однако будет ли она выделена до конца этого года — пока неизвестно. При этом он опроверг информацию о тысячах авто, застрявших на границе и СВХ.
По словам спикера, вопрос о выделении количества квот по электромобилям на 2026 год рассматривается Министерством национальной экономики Республики Казахстан и
Министерством промышленности Республики Казахстан совместно с Евразийской экономической комиссии.
Стоит отметить, что территория склада временного хранения занимает около двух тысяч квадратных метров. В основном там размещены грузовые автомобили, ожидающие дополнительной проверки таможенного контроля.
Размещение транспорта на СВХ не бесплатное — это частная территория, и стоимость хранения составляет 3500 тенге в сутки за один автомобиль. Поэтому держать машину там длительное время экономически невыгодно для потребителей.
Канат Касымбеков подчеркнул, что КГД заранее предупреждал граждан о необходимости учитывать установленный лимит на ввоз электрокаров. Однако это вызвало обратный эффект.
— После этого ажиотаж пошел, многие начали наоборот больше заказывать, хотели успеть, — рассказал Касымбеков.
Кому предназначалась льгота
Льготный ввоз электромобилей был введен для частных лиц — граждан Казахстана, чтобы стимулировать развитие рынка электротранспорта и сделать покупку экологичного авто доступнее населению.
Но, как ранее отмечали в интервью Business FM президент Казахстанского автомобильного Союза Анар Макашева и директор Агентства мониторинга и анализа рынка Артур Мискарян, наиболее активно льготой воспользовались коммерческие участники рынка.
Некоторые предприниматели ввозили сотни машин без уплаты НДС, фактически извлекая из программы коммерческую выгоду.
Недобросовестное использование квоты привело к искажению ее цели: вместо поддержки граждан программа работала на коммерческую выгоду.
Артур Мискарян отметил, что в 2023 году квота была освоена чуть меньше половины, в 2024 году — чуть больше половины, а в 2025 году она была полностью использована до конца года.
По данным ҚАО, в Казахстан было ввезено около 27 тысяч электромобилей, однако зарегистрировано в автопарке всего 16 тысяч.
Это означает, что порядка 11 тысяч машин были вывезены. Потери бюджета из-за реэкспорта автомобилей, ввезенных по квоте без НДС, составили около 30 млрд тенге.
Эксперты считают, что из-за активности «серых дилеров» дополнительное увеличение квоты вряд ли возможно.
Ранее пользователь Threads сообщил, что его сын в Алматы занимался продажей электромобилей из Китая вместе с партнерами без уплаты НДС.
По его словам, они столкнулись с серьезной проблемой после резкого прекращения беспошлинного ввоза электрокаров: на границе «застряло» более 1000 автомобилей, за растаможку которых теперь требуется доплата около 3 млн тенге за каждое авто, что в сумме превышает 3 млрд тенге.
Цены на электрокары растут
Алматинский предприниматель Адем Успанов, занимающийся автобизнесом уже пять лет, отмечает: поставки идут стабильно, проблем на границе нет.
Однако после завершения льготы электромобили подорожали на 500 тысяч — 1 млн тенге, что несколько снизило спрос, хотя интерес покупателей сохраняется. Все машины оформляются легально с уплатой НДС.
— В основном мы возим бензиновые и гибридные автомобили, а среди электрокаров — модели Honghi. С начала года мы оформляли их по льготной растаможке. Как известно, лимит на электрокары составлял 15 тысяч машин, и на рынке, помимо нас, действует множество других участников автобизнеса. Теперь льгота закончилась, и мы начинаем оплачивать НДС. Будет ли квота на следующий год — пока неизвестно, поэтому сейчас подстраиваемся под текущую ситуацию, — рассказал предприниматель.
По его словам, модели Honghi, которые ранее стоили около 6,5 млн тенге с доставкой и всеми расходами, продавались по 7,5 млн.
С октября цена выросла, и теперь подобные автомобили обходятся покупателю в 9–10 млн тенге. В 2025 году бизнесмен ожидает дальнейший рост цен минимум на 15%.
Как проходит проверка грузов и автомобилей
Пункт пропуска «Нур Жолы» работает круглосуточно. Ежедневно через него проходит около 1800 транспортных средств — примерно 1200 из Китая и 600 из Казахстана. Из этого числа около 600 составляют автовозы, спецтехника и крупногабаритные машины.
Легковые автомобили обычно оформляются за полдня и направляются в регионы. Процедура проверки зависит от типа транспорта: легковые машины проходят визуальный и кинологический досмотр, при котором тщательно проверяются все детали и багаж.
Грузовые автомобили проходят через сканирующий инспекционно-досмотровый комплекс, который позволяет быстро и эффективно просвечивать содержимое.
В настоящее время на таможне работают 118 сотрудников, график сменный: три дня работы и три дня отдыха.
150 млрд тенге таможенных платежей и налогов
За январь–октябрь 2025 года таможенным постом «Нур Жолы» собрано 150 млрд тенге таможенных платежей и налогов.
Оформлено более 61 тысячи единиц грузового и легкового транспорта. Только по льготной схеме прошло около 7500 автомобилей, основная часть — электрокары, оформленные в рамках ЕАЭС.
По транзиту ситуация аналогичная: в 2025 году оформлено 221 601 транзитная декларация, что на 25% больше, чем годом ранее.
Новые правила в Китае
С 1 января 2025 года в КНР начинают действовать новые правила экспорта автомобилей. Теперь «почти новые» машины (зарегистрированные более 180 дней назад) нельзя будет отправлять за рубеж без официального разрешения завода-производителя с указанием страны назначения и наличия сервисных центров.
Это должно пресечь схему экспорта новых автомобилей под видом б/у, но усложнить жизнь казахстанским импортерам — вырастут сроки и стоимость поставки.
Недавно сообщалось, что китайские электромобили продолжают активно осваивать зарубежные рынки и уже опережают Tesla в Европе.
Ранее депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов предложил продлить льготы на ввоз электромобилей.