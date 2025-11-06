Китайские электрокары обгоняют Tesla в Европе: продажи американского бренда упали до 89%

По данным местных отраслевых источников, в октябре регистрации новых Tesla упали в Швеции на 89%, в Дании — на 86%, в Норвегии — на 50%, в Нидерландах — на 48%. В Испании спад составил 31%, при том что продажи на рынке электрокаров и гибридов в стране выросли более чем в два раза. Tesla в этой стране продала менее 400 авто, уступив китайским BYD, Chery, Jaecoo и британской MG.

Стоит отметить, что в Дании американская компания уступила нескольким китайским производителям электромобилей, включая BYD, Xpeng и Zeekr. В Швеции продажи Tesla в октябре составили всего 133 единицы, уступая даже люксовым брендам, таким как Porsche.

Положительная динамика была только на отдельных рынках, к примеру во Франции, где продажи Tesla второй месяц подряд выросли незначительно.

В целом в Европе продажи компании за девять месяцев 2025 года снизились почти на 29%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Но несмотря на это, Tesla осталась крупнейшим производителем электрокаров в Норвегии.

Эксперты говорят, что даже в период, когда автопроизводители поголовно подстраиваются под спрос и обновляют модели, падение продаж у Tesla выражено сильнее, чем у остальных.

— У покупателей автомобилей сейчас больше выбора, чем когда-либо — на рынок выходят новые электромобили как от известных брендов, так и от амбициозных новичков из Китая, — заявила генеральный директор Electrifying.com Джинни Бакли.

Динамику продаж Tesla в Европе активно отслеживают и в Казахстане, поскольку в стране растет интерес к электромобилям. Это обусловлено развитием инфраструктуры зарядных станций и продвижение экологичного транспорта.

Не исключено, что ситуация на европейском рынке отразится и на казахстанских потребителях через изменение цен на электрокары и доступность подержанных машин Tesla.

