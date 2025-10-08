В Казахстане предложили продлить льготы на ввоз электромобилей

По его словам, эта мера необходима для развития экологичного транспорта и улучшения качества воздуха в крупных городах.

Депутат отметил, что после завершения срока действия льгот цены на электромобили могут вырасти на 30–40 %, что приведет к снижению спроса и замедлит развитие экологичного транспорта.

- Считаем, что прекращение льгот подорвет перспективы оздоровления воздуха в городах, а также приведет к дальнейшему ухудшению экологии. В загрязнении атмосферы Алматы 80% приходится на именно автомобильные выхлопы, - подчеркнул Нуралдинов.

Он предложил продлить действие льгот еще на три года, а также содействовать развитию инфраструктуры для электромобилей, в том числе расширению сети зарядных станций.

Парламентарий также призвал поддержать отечественных производителей и инвесторов в налаживании сборки, производства электромобилей и их комплектующих в Казахстане.

Благодаря действующим преференциям импорт электрокаров за два года вырос в 12 раз — с 1 245 единиц в 2022 году до 15 700 в 2024 году.

- Этот сектор уже начал формировать собственную экосистему, создавая новые рабочие места, сервисные центры, локальные сборочные площадки, развивая инфраструктуру и обучая специалистов, - отметил он.

Развивается и сеть зарядных станций: их количество увеличилось с 200 до 1 200 по стране. Однако доля электромобилей в Казахстане пока остается низкой — всего 0,5 % автопарка. Для сравнения, в Китае этот показатель достигает 35 %, в Норвегии — 80 %, а в странах Евросоюза — более 22 %.

Напомним, по состоянию на 25 сентября 2025 года, в страну уже ввезено свыше 13 000 электромобилей, что составляет 87,2% от установленного лимита.

Ранее сообщалось, что физлица не смогут ввозить спецтехнику в Казахстан после 20 октября этого года.