    10:52, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Осталось менее 13%: завершается квота на льготный ввоз в РК электромобилей

    Казахстанцев, планирующих ввоз электромобилей, предупреждают о необходимости учитывать установленную квоту на льготный ввоз таких транспортных средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    электромобиль
    Фото: Pixabay.com

    Согласно решению Комиссии Таможенного союза №130 от 27 ноября 2009 года, для электромобилей (код ТН ВЭД 8703 80 000 2) предусмотрена тарифная льгота при ввозе. Вместе с тем, этим же решением определена квота на ввоз в Республику Казахстан – 15 000 единиц.

    По состоянию на 25 сентября 2025 года, в страну уже ввезено свыше 13 000 электромобилей, что составляет 87,2% от установленного лимита.

    Таким образом, возможность ввоза с применением тарифной льготы остается менее чем для 1 900 электромобилей.

    Гражданам рекомендуют заранее учитывать оставшийся объем льготы при принятии решения о покупке и ввозе электромобилей, чтобы избежать возможных ограничений.

    Как сообщалось ранее, электромобили занимают менее 1% автопарка Казахстана.

    Электромобили Минфин РК КГД
