Льготные кредиты под 5–6%: представлен новый план развития животноводства в Казахстане

На совещании под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова был обсужден проект Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы. В нем приняли участие заместители акимов областей, представители профильных госорганов и отраслевых объединений.

Министр подчеркнул, что в своем Послании в 2025 году Глава государства поставил задачу сформировать системный и эффективный Комплексный план поддержки агробизнеса в сфере животноводства с акцентом на современные финансовые механизмы.

— Была создана Рабочая группа, в состав которой вошли также представители регионов. Проведено 12 заседаний, включая заседание Общественного совета по вопросам развития АПК. Проект плана полностью готов. Его ключевые цели — увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, рост их продуктивности и наращивание объемов производства. Реализация этих задач невозможна без активного участия местных исполнительных органов, — отметил Айдарбек Сапаров.

Ключевым приоритетом Комплексного плана является обеспечение отрасли доступными финансовыми ресурсами. В частности, планируется запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% годовых на приобретение племенного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных.

Предусмотрена программа льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств без ограничений по направлениям животноводства. Эти средства могут направляться на закуп кормов, ГСМ, ветеринарных препаратов и другие текущие нужды. С сентября 2025 года данный механизм уже успешно применяется на откормочных площадках и птицефабриках.

Отдельный акцент сделан на развитии отгонного животноводства. Для вовлечения в оборот неосвоенных пастбищных земель планируется запуск единого кредитного продукта под 6% годовых. Финансирование будет направлено на обводнение пастбищ, развитие инфраструктуры, приобретение мобильных вагончиков и другие необходимые мероприятия. Уже сегодня такие проекты успешно реализуются в Костанайской области и области Улытау.

Для расширения доступа к финансированию предполагается активное вовлечение региональных социально-предпринимательских корпораций. Все кредитные программы будут сопровождаться системой гарантий через институт «Даму» — по аналогии с действующими механизмами в растениеводстве.

В целях повышения продуктивности отрасли в документе предусмотрено развитие современных технологий воспроизводства. В частности, прорабатывается создание специализированной лаборатории эмбрионального размножения КРС, что позволит ускорить формирование высокопродуктивного поголовья и укрепить генетический потенциал отечественного скота.

Отдельный блок мер посвящен кадровому обеспечению, созданию социальных условий для работников животноводства, укреплению ветеринарной безопасности и модернизации ветеринарной инфраструктуры. Также планируется дальнейшее расширение экспортных возможностей продукции животноводства.

В ходе обсуждения заместители акимов областей задали вопросы о сроках запуска кредитных программ и механизмах их финансирования.

Представители регионов подчеркнули системность и практическую ориентированность документа и выразили уверенность, что он станет действенным инструментом развития отрасли и повышения благосостояния сельского населения.

В завершение совещания также были обсуждены вопросы организованного проведения зимовки скота, утверждения местных бюджетов на развитие АПК и подготовки к весенне-полевым работам.

