«Летающий дворец»: что известно о самолете, переданном США правящей семьей Катара

Речь идет о роскошном авиалайнере, оцененном примерно в $400 миллионов, который ранее использовался катарской династией Аль Тани и был переоборудован в настоящий воздушный дворец.

Интерьер и технические детали

Лайнер был оформлен по индивидуальному заказу для шейха Хамада бин Джасима Аль Тани, бывшего премьер-министра Катара. Он был поставлен в 2012 году и с тех пор находился в парке VIP-самолетов Qatar Amiri Flight, предназначенного для перевозки членов правящей семьи и высокопоставленных лиц.

Интерьер спроектирован парижским дизайнерским бюро Cabinet Alberto Pinto и включает главную и гостевую спальни, две ванные комнаты с душем, девять отдельных туалетов, пять мини-кухонь, офис, пять лаунжей, расположенных на двух палубах, соединенных парадной лестницей, а также более 40 телевизоров, включая 10 экранов большого формата, интернет, спутниковое телевидение и 13 Blu-ray-плееров.

Самолет вмещает до 89 пассажиров и 14 членов экипажа. Большая часть внутреннего пространства занята салонами, спальнями и переговорными комнатами, а не пассажирскими рядами. Отделка включает золотые элементы, шелковые ткани, ковры Tai Ping и эксклюзивную древесину вакопу и клена.

Фото: Jacques Pépion / Cabinet Alberto Pinto

Ранее аналогичный самолет был передан Катаром президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в 2018 году, после того как лайнер не удалось продать на рынке, сообщает сайт о премиальных авиаперелетах «One Mile at a Time».

Передача и юридический статус

Несмотря на первоначальные заявления, самолет не был передан лично Дональду Трампу. Он официально поступил на баланс Министерства обороны США.

— Самолет передается ВВС США, а не мне! Это подарок от Катара, страны, которую мы успешно защищали много лет. Он будет использоваться как временный Air Force One, пока Boeing не поставит новые борта, — уточнил сам Трамп в Truth Social.

Фото: Jacques Pépion / Cabinet Alberto Pinto

Фото: Jacques Pépion / Cabinet Alberto Pinto

Юридические службы Белого дома и Минобороны пришли к выводу, что такая передача не нарушает пункт Конституции США о вознаграждениях от иностранных государств. Предусмотрено, что самолет будет использоваться государством, а позднее — передан в фонд президентской библиотеки Трампа.

Модернизация и стоимость

До ввода в эксплуатацию самолет должен пройти масштабную реконструкцию: установка защищенной связи, оборудования радиоэлектронной борьбы, систем самозащиты от ракет и электромагнитной защиты. По оценкам экспертов, это обойдется в сотни миллионов долларов.

Фото: Jacques Pépion / Cabinet Alberto Pinto

Компания L3Harris Technologies уже получила подряд на переоборудование лайнера, который в настоящий момент находится на базе в Сан-Антонио, штат Техас.

— Оборудование президентской миссии уникально. Оно прочное. Оно безопасное. Оно выживает, — отметил Кевин Бакли, бывший координатор программы Air Force One.

Фото: Jacques Pépion / Cabinet Alberto Pinto

Политическая реакция

Сделка вызвала ожесточенные споры. Демократы заявили о возможной угрозе национальной безопасности, назвав подарок «влиянием иностранного государства»:

— Ничто не говорит об «Америка прежде всего» так, как Air Force One, подаренный Катаром, — написал сенатор-демократ Чак Шумер.

Республиканцы в целом поддержали передачу, хотя некоторые высказали сомнения в целесообразности переоборудования. Сам Трамп назвал критиков «лузерами мирового класса».

— Почему наши налогоплательщики должны платить сотни миллионов долларов, если страна-партнер предлагает это бесплатно? Только дурак отказался бы от такого подарка, — заявил президент США.

Фото: Jacques Pépion / Cabinet Alberto Pinto

О сделке стало известно во время визита Трампа в страны Персидского залива, в рамках которого Qatar Airways также подписала соглашение с Boeing о покупке до 210 широкофюзеляжных самолетов, а общий объем обязательств от Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ составил $3,4 триллиона.

Предыдущий Air Force One — модифицированные Boeing 747 VC-25A — устарели, а программа их замены (VC-25B) отстает от графика и бюджета. Новый самолет от Катара может временно восполнить этот дефицит.

— Это великолепный жест со стороны Катара, — заявил Трамп журналистам. — Я бы никогда не отказался от такого предложения.

Фото: Jacques Pépion / Cabinet Alberto Pinto

Почему Трамп хочет заменить свой Air Force One

Дональд Трамп давно выражает недовольство нынешним президентским самолетом — Air Force One, модифицированной версией Boeing 747-200, известной как VC-25A.

Фото: x.com / @Whitehouse

По его словам, борт устарел как морально, так и технически: он требует постоянного обслуживания, не отвечает современным стандартам безопасности, а интерьер — «устаревший, как из прошлого века». Особенно резкую критику вызывал внешний вид: Трамп неоднократно заявлял, что голубой и белый дизайн Air Force One времен Кеннеди нуждается в обновлении.

Помимо эстетических и технологических претензий, президент США неоднократно выражал раздражение затянувшимся производством новых бортов VC-25B. Контракт с Boeing сорвался по срокам и превысил бюджет, что, по мнению Трампа, стало символом неэффективности государственных закупок.

На этом фоне предложение Катара рассматривалось им как шанс сэкономить средства и быстро получить временный современный самолет — пусть и не созданный с нуля под спецификации президента США.

Роскошный самолет, предложенный Трампу Катаром, — это не просто политический жест, а настоящая воздушная резиденция, сравнимая с дворцом.

Несмотря на юридическую и техническую сложность реализации, интерес к этому «летающему дворцу» со стороны общественности огромен.

Остается открытым вопрос: станет ли он действительно новым временным символом президентской власти — или останется предметом споров и мемов.