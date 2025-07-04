Лесные пожары в Турции: двое погибших и угроза поджогов

Западная часть Турции переживает одну из самых тяжелых природных катастроф последних лет: больше недели там бушуют лесные пожары, охватившие провинции Измир, Анталья и окрестности Стамбула. Стихия уже унесла жизни двух человек, вынудила эвакуировать около 50 тыс. жителей и уничтожила порядка 200 жилых домов.

Особенно тяжелая ситуация наблюдается в районах Сеферихисар, Чешме и Одемиш (провинция Измир). Из-за угрозы распространения огня власти вынужденно перекрыли автодороги, ведущие в популярные туристические зоны, включая курорт Чешме. Пожарные службы, при поддержке авиации, круглосуточно сражаются с огнем, но жара, ветер и сухая растительность усложняют тушение.

Во вторник, 1 июля, стала известна вторая жертва огня: оператор экскаватора Ибрагим Демир погиб при выполнении работ по тушению. Ранее в том же регионе погиб 81-летний мужчина, прикованный к постели, который не смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем дома.

3 июля новые очаги возгорания зафиксированы в курортной провинции Анталья и в лесных зонах на подступах к Стамбулу. Несмотря на то, что несколько очагов удалось локализовать, пожарная опасность остается критической.

На фоне бедствия тревогу вызывает заявление радикальной группировки «Дети огня», которая взяла на себя ответственность за «десятки поджогов в шести турецких городах». По данным властей, эта организация имеет связь с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которую также считают террористической. В заявлении, распространенном в социальных сетях, радикалы называют свои действия «саботажем в туристических районах» и призывают к продолжению атак.

Стоит отметить, что сама РПК в мае этого года официально объявила о прекращении 40-летнего вооруженного восстания и самороспуске. На заявление «Детей огня» партия никак не отреагировала.

Эксперты подчеркивают, что лесные пожары в Турции становятся все более разрушительными из-за климатических изменений. Регион Восточного Средиземноморья, включающий Турцию и Грецию, уже признан климатологами зоной повышенного риска. Повышение температур, засухи и изменение погодных паттернов превращают ежегодные летние пожары в катастрофы национального масштаба.

Ситуация требует не только экстренных мер по ликвидации огня, но и долгосрочной климатической стратегии, а также обеспечения безопасности туристических и прибрежных районов. На фоне обвинений в умышленных поджогах, власти усиливают меры безопасности и проводят расследования, чтобы установить все обстоятельства возгораний.

Пока в Турции борются с пожарами и принимают закон об изменении климата. Сложная ситуация наблюдается в Греции, Италии, Испании и на юге Франции.