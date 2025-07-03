Лесные пожары в нескольких регионах Турции полностью локализованы
В Турции потушены лесные пожары в ряде регионов. Однако из-за высокой температуры воздуха пожароопасная ситуация сохраняется, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что лесные пожары в некоторых районах провинций Измир, Маниса и Биледжик полностью взяты под контроль.
По его словам, благодаря слаженной работе пожарных служб, добровольцев и местных властей удалось локализовать очаги возгорания и предотвратить дальнейшее распространение огня.
Министерство продолжает мониторинг ситуации и готово оперативно реагировать в случае необходимости.
И. Юмаклы также выразил благодарность всем, кто принимал участие в тушении пожаров и оказывал поддержку пострадавшим регионам.
Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары начались на северо-западе Турции. За несколько дней произошло свыше 150 возгораний.
Позднее лесной пожар охватил окраины Измира, вынудив власти эвакуировать 455 семей и временно закрыть международный аэропорт имени Аднана Мендереса.