Лесные пожары в нескольких регионах Турции полностью локализованы

Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что лесные пожары в некоторых районах провинций Измир, Маниса и Биледжик полностью взяты под контроль.

По его словам, благодаря слаженной работе пожарных служб, добровольцев и местных властей удалось локализовать очаги возгорания и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Министерство продолжает мониторинг ситуации и готово оперативно реагировать в случае необходимости.

И. Юмаклы также выразил благодарность всем, кто принимал участие в тушении пожаров и оказывал поддержку пострадавшим регионам.

Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары начались на северо-западе Турции. За несколько дней произошло свыше 150 возгораний.

Позднее лесной пожар охватил окраины Измира, вынудив власти эвакуировать 455 семей и временно закрыть международный аэропорт имени Аднана Мендереса.