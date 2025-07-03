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    20:35, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Лесные пожары в нескольких регионах Турции полностью локализованы

    В Турции потушены лесные пожары в ряде регионов. Однако из-за высокой температуры воздуха пожароопасная ситуация сохраняется, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Лесные пожары в нескольких регионах Турции полностью локализованы
    Фото: Anadolu

    Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что лесные пожары в некоторых районах провинций Измир, Маниса и Биледжик полностью взяты под контроль.

    По его словам, благодаря слаженной работе пожарных служб, добровольцев и местных властей удалось локализовать очаги возгорания и предотвратить дальнейшее распространение огня.

    Министерство продолжает мониторинг ситуации и готово оперативно реагировать в случае необходимости.

    И. Юмаклы также выразил благодарность всем, кто принимал участие в тушении пожаров и оказывал поддержку пострадавшим регионам.

    Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары начались на северо-западе Турции. За несколько дней произошло свыше 150 возгораний.

    Позднее лесной пожар охватил окраины Измира, вынудив власти эвакуировать 455 семей и временно закрыть международный аэропорт имени Аднана Мендереса.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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