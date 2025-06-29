Лесные пожары охватили Турцию: десятки населенных пунктов эвакуированы

В течение последних нескольких дней Турция столкнулась с мощной волной лесных пожаров – по данным министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в стране зафиксировано 153 очага возгорания, из них 83 – только за вчерашний день. На данный момент продолжается тушение 8 активных пожаров, 4 из которых удалось частично локализовать.

Особенно пострадали провинции Сакарья и Биледжик на северо-западе страны. В этих регионах было эвакуировано 16 населенных пунктов – 2 в Сакарье и 14 в Биледжике. По словам Юмаклы, меры эвакуации были предприняты оперативно для обеспечения безопасности граждан, а также для облегчения работы пожарных служб.

Фото: www.ntv.com.tr

На фоне происходящего турецкий министр сообщил о начале официального расследования причин столь масштабных возгораний. В рамках предварительных следственных действий были задержаны 17 человек. Обстоятельства их возможной причастности уточняются.

Кадры с места событий показывают масштаб разрушений: выгоревшие леса, сгоревшие дома и дым, затмивший небо. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь за собственную жизнь и имущество.

Фото: www.ntv.com.tr

Службы гражданской обороны, пожарные и добровольцы продолжают бороться с огнем, несмотря на сложные погодные условия и сильный ветер, способствующий быстрому распространению пламени. Власти призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

Прогнозируется, что в ближайшие дни ситуация все еще будет напряженной. Турецкие власти мобилизовали авиацию, спецтехнику и дополнительные силы для ликвидации огня и предотвращения новых очагов.

Подобные масштабные лесные пожары в Турции были и в прошлом году. В турецких провинциях Измир, Чанаккале, Айдын и Бурса горели лесостепные территории. Тогда общая площадь возгорания составляла свыше тысячи гектаров.

Ранее мы писали о том, что в Турции температура воздуха превысила 40 градусов Цельсия. Лесные пожары вспыхнули в Измире, Бурсе, Текирдаге, Сакарье и Адане, вызвав чрезвычайные ситуации.