РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:35, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Европа охвачена жарой и лесными пожарами: в ряде стран +40°C

    Жара привела к тому, что температура в некоторых странах превысила 40°C. Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и жара — наилучшие условия для возникновения лесных пожаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Лесные пожары в Южной Корее: четверо погибли, шестеро ранены
    Фото: Yonhap

    В то время как летние температуры продолжают подниматься по всей Европе, различные регионы континента столкнулись с многочисленными лесными пожарами и экстремальными тепловыми волнами.

    В Турции температура превысила 40 градусов Цельсия. Лесные пожары вспыхнули в Измире, Бурсе, Текирдаге, Сакарье и Адане, вызвав чрезвычайные ситуации.

    На борьбу с огнем были брошены наземные и воздушные пожарные команды. В Адане это привело к трагедии — пожарный самолет разбился при попытке зачерпнуть воду с близлежащей плотины. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

    В Греции многие афиняне устремились на пляжи, так как на страну обрушилась первая в этом году сильная жара.

    Жара будет усиливаться до пятницы и достигнет максимума в 40-41 градус по Цельсию в глубине страны и продлится до конца выходных.

    Туристы и местные жители в Испании и Португалии также готовятся к жаре в эти выходные, так как температура там также будет стремительно расти. В Португалии возможны экстремальные температуры до 44 градусов по Цельсию.

    Португальская метеорологическая служба выпустила предупреждение о жаркой погоде для всей континентальной части Португалии. Для большей части страны объявлено желтое предупреждение, а для некоторых внутренних регионов, подверженных особому риску высоких температур, — оранжевое.

    Власти призвали население сохранять бдительность и избегать действий, которые могут спровоцировать дополнительные пожары, предупредив, что сухие условия и сильные ветры могут продолжать разжигать пламя.

    Теги:
    Погода Европа Мировые новости Жара
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают