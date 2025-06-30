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    14:10, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Лесной пожар в Измире: эвакуированы сотни людей, временно закрыт аэропорт

    Масштабный лесной пожар охватил окраины Измира, вынудив власти эвакуировать 455 семей и временно закрыть международный аэропорт имени Аднана Мендереса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: yeniasir.com.tr

    Стихия началась в районе Газиемир и стремительно распространилась на лесной массив, вызвав серьезную угрозу для жилых районов и инфраструктуры.

    С огнем борются более 600 человек, задействованы 8 самолетов, 16 вертолетов, около 60 единиц спецтехники и дополнительное оборудование. В тушении участвуют сотрудники пожарных служб, сил гражданской обороны и местные добровольцы.

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    Фото: yeniasir.com.tr

    Аэропорт временно приостановил работу

    Из-за густого дыма и приближения огня к транспортной зоне было принято решение о временной приостановке приема и отправки авиарейсов в аэропорту Измира. Несколько рейсов были перенаправлены в соседние города. Возобновление работы ожидается после стабилизации ситуации и локализации очагов пожара.

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    Фото: yeniasir.com.tr

    Причина пожара: подозрение на поджог

    Полиция уже задержала троих человек, которых подозревают в преднамеренном поджоге. Следствие продолжается, и власти призывают граждан к бдительности. Подозреваемые доставлены в отделение для допроса, их личности не раскрываются.

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    Фото: yeniasir.com.tr

    Лесные пожары становятся все более частыми и разрушительными явлениями в Турции, особенно в условиях жаркого и сухого лета.

    Власти продолжают бороться с огнем и подчеркивают важность общественного сотрудничества в предотвращении новых очагов. Жителям близлежащих районов рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следить за официальными уведомлениями.

    Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары начались на северо-западе Турции. За несколько дней произошло свыше 150 возгораний.

    Теги:
    Пожар Турция Лесные пожары Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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