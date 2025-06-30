Лесной пожар в Измире: эвакуированы сотни людей, временно закрыт аэропорт

Стихия началась в районе Газиемир и стремительно распространилась на лесной массив, вызвав серьезную угрозу для жилых районов и инфраструктуры.

С огнем борются более 600 человек, задействованы 8 самолетов, 16 вертолетов, около 60 единиц спецтехники и дополнительное оборудование. В тушении участвуют сотрудники пожарных служб, сил гражданской обороны и местные добровольцы.

Фото: yeniasir.com.tr

Аэропорт временно приостановил работу

Из-за густого дыма и приближения огня к транспортной зоне было принято решение о временной приостановке приема и отправки авиарейсов в аэропорту Измира. Несколько рейсов были перенаправлены в соседние города. Возобновление работы ожидается после стабилизации ситуации и локализации очагов пожара.

Фото: yeniasir.com.tr

Причина пожара: подозрение на поджог

Полиция уже задержала троих человек, которых подозревают в преднамеренном поджоге. Следствие продолжается, и власти призывают граждан к бдительности. Подозреваемые доставлены в отделение для допроса, их личности не раскрываются.

Фото: yeniasir.com.tr

Лесные пожары становятся все более частыми и разрушительными явлениями в Турции, особенно в условиях жаркого и сухого лета.

Власти продолжают бороться с огнем и подчеркивают важность общественного сотрудничества в предотвращении новых очагов. Жителям близлежащих районов рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следить за официальными уведомлениями.

Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары начались на северо-западе Турции. За несколько дней произошло свыше 150 возгораний.