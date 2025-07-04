Турция утвердила первый закон о климате

Турция сделала очередной шаг в борьбе с глобальным потеплением. Новый нормативный акт предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2053 году и вводит обязательные механизмы регулирования выбросов на национальном и региональном уровнях.

Согласно закону, каждая провинция страны должна будет создать Координационный совет по климату, который будет разрабатывать и реализовывать региональные стратегии в рамках общегосударственной климатической политики. Это обеспечит децентрализованный и комплексный подход к снижению выбросов парниковых газов.

Особое внимание в законе уделено промышленному сектору. Для основных отраслей экономики будут разработаны обязательные планы сокращения выбросов, с конкретными целевыми показателями и сроками исполнения. За несоблюдение установленных норм предприятиям грозят фискальные меры и административная ответственность.

Закон также предусматривает развитие систем мониторинга и отчетности по выбросам, стимулирование инвестиций в «зеленые» технологии и переход к устойчивой энергетике.

Эксперты называют принятие закона важной вехой в климатической политике Турции, особенно в свете международных обязательств страны в рамках Парижского соглашения. Новый правовой механизм должен усилить внутреннюю экологическую дисциплину и одновременно открыть доступ к международному «зеленому» финансированию.

Ранее мы писали о том, что страны стремится к экономике с нулевым уровнем углеродных выбросов к 2054 году. В данном контексте Турция намерена усилить энергетическое сотрудничество с соседними странами.