РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:16, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Турция утвердила первый закон о климате

    В Турции принят первый закон об изменении климата, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турция утвердила первый закон о климате
    Фото: ecologica.com.tr

    Турция сделала очередной шаг в борьбе с глобальным потеплением. Новый нормативный акт предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2053 году и вводит обязательные механизмы регулирования выбросов на национальном и региональном уровнях.

    Согласно закону, каждая провинция страны должна будет создать Координационный совет по климату, который будет разрабатывать и реализовывать региональные стратегии в рамках общегосударственной климатической политики. Это обеспечит децентрализованный и комплексный подход к снижению выбросов парниковых газов.

    Особое внимание в законе уделено промышленному сектору. Для основных отраслей экономики будут разработаны обязательные планы сокращения выбросов, с конкретными целевыми показателями и сроками исполнения. За несоблюдение установленных норм предприятиям грозят фискальные меры и административная ответственность.

    Закон также предусматривает развитие систем мониторинга и отчетности по выбросам, стимулирование инвестиций в «зеленые» технологии и переход к устойчивой энергетике.

    Эксперты называют принятие закона важной вехой в климатической политике Турции, особенно в свете международных обязательств страны в рамках Парижского соглашения. Новый правовой механизм должен усилить внутреннюю экологическую дисциплину и одновременно открыть доступ к международному «зеленому» финансированию.

    Ранее мы писали о том, что страны стремится к экономике с нулевым уровнем углеродных выбросов к 2054 году. В данном контексте Турция намерена усилить энергетическое сотрудничество с соседними странами.

    Теги:
    Турция Климат Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают