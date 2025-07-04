Страны Средиземноморья охвачены жарой и лесными пожарами

Согласно метеоданным, температура воздуха в ряде регионов превышает +40 °C, что вызывает серьезные риски для здоровья населения, экосистем и инфраструктуры.

Сложная ситуация наблюдается в Турции, Греции, Италии, Испании и на юге Франции. Во многих районах уже введен наивысший уровень пожарной опасности. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме, к тушению очагов привлечены наземные и воздушные подразделения, а также добровольцы.

Власти многих стран усилили меры по защите граждан: закрыты туристические маршруты в лесных зонах, ограничено движение транспорта вблизи пожароопасных участков, развернуты временные пункты помощи и охлаждения.

Жителям и туристам рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце и следить за официальными предупреждениями.

По оценке климатологов, подобные экстремальные погодные условия становятся все более частыми из-за глобального изменения климата. Власти стран региона призывают к долгосрочным мерам адаптации и сотрудничеству в области природной безопасности.

Несмотря на трудности, оперативное реагирование, международная координация и поддержка волонтеров помогают сдерживать распространение огня и снизить ущерб.

Специалисты говорят, что с приходом лета и ощутимым повышением температуры в июне во многих странах Средиземноморья воздух прогревался выше 40 градусов. Повышенная температура усилила риск возгораний в лесах и сельскохозяйственных угодьях. Засушливость подлеска и влияние ветра способствовали быстрому распространению огня.

Согласно данным Главного управления лесного хозяйства Турции, в период с 1 по 30 июня произошло 1 563 пожара, из которых 612 – в лесах и 951 – в сельскохозяйственных зонах. При этом 499 лесных пожаров начались на сельхозугодьях и распространились на лесные массивы.

В период с 1 по 16 июня, когда температура оставалась в пределах сезонной нормы, по стране было зафиксировано 203 лесных пожара. Во второй половине месяца, когда жара усилилась, произошло уже 409 лесных возгораний. Только за четыре дня – с 27 по 30 июня – произошло 147 лесных и 195 сельскохозяйственных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Турции потушены лесные пожары в ряде регионов. Однако из-за высокой температуры воздуха пожароопасная ситуация сохраняется.