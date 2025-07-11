Лесная арифметика Казахстана: сколько деревьев сажают и сколько рубят

Лесной фонд Казахстана

Когда речь заходит о наших лесах, статистика показывает интересные «кульбиты». Ее изучение порождает эффект «матрешки», когда одна цифра вынимается из другой, а в результате лесной фонд и слово лес не являются синонимами.

Поясним. Лесной фонд Казахстана охватывает 31,4 млн гектаров, что составляет 11,5% от всей территории страны. Такие данные привело Министерство экологии и природных ресурсов РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform. Так вот, из общего объема лесного фонда только 13,9 млн гектаров действительно покрыты лесом. Это всего 44,3% от общей площади.

То есть больше половины лесного фонда – это собственно и не лес вовсе.

– Большая часть государственного лесного фонда – 74,5% (23,3 млн га) находится в ведении акиматов областей, в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства – 24,8% (7,8 млн га) и 0,7% (0,3 млн га) относится к другим ведомствам, – сообщили в ведомстве.

Официальная статистика за последние 10 лет рисует позитивную динамику: государственный лесной фонд Казахстана увеличился на 7% с 29,3 млн га до 31,3 млн га за счет присоединения новых земель, расширения существующих особо охраняемых природных территорий. Прирост покрытых лесом участков составил 1,27 млн гектаров.

Фото: акимат Карагандинской области

С 2021 года в Казахстане реализуется амбициозная инициатива – поручение Главы государства по посадке 2 миллиардов деревьев. В ее рамках, по данным Минэкологии, с 2021 по 2024 годы осуществлена посадка на площади 736,9 тыс. га, в 2025 году – 142,5 тыс. га. В сумме – почти 880 тысяч гектаров новых посадок за пять лет. Но сколько из них действительно стали полноценным лесом?

– Ежегодно на территории государственного лесного фонда переводится порядка 40 тыс. га молодняков в покрытую лесом площадь, – подчеркнули в министерстве.

Этот показатель и есть реальный критерий успеха: не то, сколько саженцев высадили, а сколько из них дожили до статуса «покрытых лесом территорий» – то есть прижились, окрепли, сформировали экосистему.

Остальное – молодняк, который еще предстоит вырастить, защитить от засух, пожаров, вредителей и человеческого вмешательства.

Добавим, что ранее были зафиксированы факты предоставления акиматами недостоверной информации о количестве сеянцев.

Шесть тысяч лесных пожаров

Ну а пока в одном месте высаживается молодой лес, в других сгорает старый. За последние 10 лет в Казахстане произошло более 6 тыс. лесных пожаров, охвативших свыше 800 тыс. гектаров территорий, в том числе покрытых лесом - 250 тыс. гектаров.

Фото: freepik.com

– Из них верховым пожаром охвачено (леса уничтожены полностью) 95 тыс. гектаров, низовым пожаром охвачено (без уничтожения леса) 155 тыс. гектаров леса. Ущерб за 10 лет составил около 190 млрд тенге, – отметили в Минэкологии.

Каждая из этих цифр – сигнал о глубокой уязвимости экосистемы. Это не просто выгоревшие деревья – это исчезновение флоры и фауны, деградация почв и выбросы углерода. Только в одном пожаре в резервате «Семей орманы», два года назад, сгорело более 60 тыс. гектаров леса. Следствие установило: пожарная техника не соответствовала нормативам, а система раннего реагирования не сработала вовсе.

Фото: Абай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Возникает вопрос: что происходит с лесом, который пострадал от верховых пожаров? Когда огонь опаляет дерево, обгорает только кора. Может ли такой лес восстановится?

– В целях оценки повреждений деревьев от вида и интенсивности лесного пожара зависит последующий отпад деревьев (полный или частичный) в рамках Правил учета, определения и возмещения ущерба, причиняемого пожарами на территории лесного фонда, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2015 года № 18-02/42, – отмечают в министерстве.

После этого проводится лесопатологическое обследование с привлечением научных организаций. На основании обследований принимаются решения о санитарных или других видах рубок, а также возможных защитных мероприятиях — от химической обработки до биологических мер.

- Вместе с тем, как показывает практика, хвойные леса после прохождения верхового пожара, не восстанавливаются, - подчеркивают в Минэкологии, отмечая, что на участках гари, где проведена рубка фиксируется естественное возобновление.

Фото: МЧС РК

Лес рубят, щепки летят

В Казахстане, по официальным данным, снижается количество фактов незаконной вырубки леса. Отчеты оптимистичны.

– В последние годы наблюдается снижение количества фактов незаконной вырубки леса. Государственными инспекторами по охране территории ведется работа по недопущению незаконных порубов. Также, государственной лесной охраной усиленно ведется разъяснительная работа, в том числе беседы и лекции среди населения, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, министерство отметило, что на постоянной основе совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведется мониторинг государственного лесного фонда по выявлению незаконных рубок.

В Казахстане действительно усилили законодательство в сфере охраны лесов. Штрафы выросли в несколько раз, ужесточены санкции, уточнены нормы.

– В целях уменьшения фактов незаконных рубок леса в Кодекс об административных правонарушениях РК (статьи 381-1, 386 и 505) внесены изменения, предусматривающие пятикратное увеличение штрафов за незаконную вырубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в зависимости от места правонарушения (населённый пункт, лесной фонд, особо охраняемые природные территории) и категории нарушителя (физическое лицо, субъект предпринимательства, должностные лица, – отметили в министерстве.

Вот лишь несколько цифр для сравнения: если в 2015 году насчитывалось 650 фактов незаконной вырубки леса (19,4 тыс. кубометров), то в 2024 году – 180 фактов (8,6 тыс. кубометров). В 2025 году, по данным на 27 июня, выявлено 86 фактов незаконной вырубки леса (2,6 тыс. кубометров). Объемы снижаются. Однако, вполне себе законная вырубка горельника исчисляется сотнями тысяч кубометров леса.

https://tabigat.gov.kz

Только с 2020 по 2024 годы, согласно данным Министерства экологии, на территории государственного лесного фонда было вырублено 1,6 млн кубометров горельника.

Цифра внушительная. Это более 10 тысяч железнодорожных вагонов древесины как минимум, если учесть, что погрузочный объем одного лесовоза нового поколения составляет 158 кубометров.

На сайте tabigat.gov.kz можно ознакомиться с интерактивной картой вырубки лесов. Она расцвечена синими, желыми и красными маркерами. Каждый из них имеет свое значение: красный - незаконная вырубка, желтый - на проверке инспектора или нет данных, синий - разрешенная вырубка.

Но лесу, согласитесь, все равно кто его рубит, браконьер или дровосек с лесным билетом.