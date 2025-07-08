Когда у Минэкологии больше леса бумаг, а не настоящих деревьев

Гладко было на бумаге

Планета «температурит» под влиянием антропогенного фактора. И наш регион лихорадит вместе с ней. Температура в Центральной Азии растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру, идет таяние ледников, опустынивание, растет дефицит воды, участились ЧС природного характера.

Выступая на Всемирном климатическом саммите в Дубае в 2023 году Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил тревожные прогнозы, связанные с глобальным потеплением.

- Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима, - подчеркнул Глава государства.

Фото: france24.com

Казахстан в этом плане проводит комплексную работу по улучшению экологической ситуации и важной ее частью стало поручение Президента по высадке в течение пяти лет более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населенных пунктах. Задача была озвучена в Послании 2020 года.

Что сделано? По данным Министерства экологии и природных ресурсов в период с 2021 по 2024 годы по республике посажено 1 миллиард 150 миллион саженцев. Работа идет, но не по плану. По сути, он сорван, поскольку изначально планировалось высадить 2 млрд деревьев до конца 2025 года. Но в силу ряда причин этот срок отодвинули до 2027 года.

Что говорят цифры? В сентябре 2022 года Министерство экологии и природных ресурсов проинформировало, что в 2021 году на территории 66,0 тыс. га высажено 138,0 млн. деревьев.

В 2022 году посажено 283 млн деревьев на площади 166 тыс. га.

В 2023 году - 340 млн. штук сеянцев.

Фото: Kazinform

По представленным цифрам легко прочитывается динамика. За три года было высажено 761 тыс. деревьев. Между тем, чтобы выйти на цифру в два миллиарда за пять лет нужно было высаживать по 400 млн деревьев ежегодно. В этом случае на третий год реализации инициативы их количество составило бы 1,2 млрд – собственно тот самый объем, который мы получили только к середине 2025 года.

Заметное отставание от графика, конечно же не осталось без внимания. В ходе расширенного заседания коллегии министерства в марте 2024 года отмечалось, что годом ранее было высажено всего 73 % деревьев от годового плана. Должная работа не проводилась Акмолинской (83%), Актюбинской (66%), Павлодарской (5%), Карагандинской (12%), Костанайской (45%), Кызылординской (82%) и Северо-Казахстанской (77%) областями, а также предприятиями «Семей орманы» (47%), ГНПП «Бурабай» (42%) и РГП «Жасыл аймак» (76%).

Среди основных проблем - недостаточное финансирование из-за чего ощущался недостаток лесных семян и посадочного материала.

Более того, на коллегии отмечалось, что наверстать отставание вряд ли получится. Прогнозировалось, что для выполнения лесопосадочных работ в 2024 и 2025 годах питомники смогут дать максимально всего 242 млн. штук сеянцев.

Фото: Kazinform

Как меняются планы

Теперь поговорим о деталях. Изначально планы по воспроизводству лесов и лесовосстановлению были утверждены акиматами областей и согласованы с Министерством экологии и природных ресурсов на 2021–2025 годы.

На сайте https://tabigat.gov.kz/, в разделе «Интерактивная карта по посадке 2 млрд деревьев» можно ознакомится с подробностями. Ресурс был создан для осуществления общественного мониторинга и, как отмечалось на одном из брифингов СЦК, обновляется по мере проведения лесохозяйственных мероприятий.

Возьмем, например, Акмолинскую область. В комплексном плане до 2025 года (первоначальном) к посадке планировалось следующее количество деревьев:

2021 г. – 6,8 млн шт.

2022 г. – 9,3 млн шт.

2023 г. – 22,3 млн шт.

2024 г. – 60,2 млн шт.

2025 г. – 74,9 млн шт.

Фото: Kazinform

Что касается финансирования, на посадку леса, проведение проектно-изыскательных работ, сбор, переработку и хранение лесных семян, выращивание посадочного материала, создание новых питомников и т.д., по Акмолинской области закладывались следующие суммы (местный бюджет):

2021 г. – 581 млн тенге

2022 г. – 6,5 млрд тенге

2023 г. – 2,2 млрд тенге

2024 г. – 4 млрд тенге

2025 г. – 3,9 млрд тенге

Это, напомним, первоначальные планы, датированные 2021 годом. Затем они изменились. В указанном разделе сайта старые планы (до 2025 года) сохранены в виде PDF документов, а новые (до 2027 года) представлены в виде таблицы. Их сопоставление, а также изучение других данных, позволяет увидеть, как менялась ситуация.

В частности, по Акмолинской области на 2025 год запланирована высадка 17,9 млн. деревьев, а не 74,9 млн как планировалось ранее.

Впрочем, даже новый «облегченный» план, если верить сводной таблице по посадкам, не выполняется. В Акмолинской области фактически высажено 11,6 млн. деревьев, на 6,3 млн меньше, чем требовалось. Конечно, год еще не закончился и цифры меняются. Однако на календаре уже июль, а некоторые области, судя по таблице, не выполнили и четверти от текущего плана (данные за 08.07.2025).

https://orman.gharysh.kz/

Например, ВКО высажено 944 тыс. деревьев, а нужно до конца года – 14,8 млн. В Туркестанской области высажено 38,2 тыс., а нужно – 27,1 млн. Подробности по другим регионам можно увидеть в таблице по ссылке. Цифры в ней меняются еженедельно, поэтому есть надежда, что к концу года отставание будет сокращено. Но опасения, что план текущего года будет сорван все же имеются.

Посадили, не значит вырастили

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание —приживаемость посадочного материала. Ведь согласитесь, посадить, не значить вырастить.

В 2021 году Kazinform, среди прочих СМИ, был приглашен в Национальный парк «Бурабай», где журналистам рассказали о проводимой работе по посадке деревьев на территории лесных фондов. Тогда прозвучала информация, что «обычно по Акмолинской области приживаемость составляет 75%».

Фото: Kazinform

Учитывается ли это в общей статистике или берется только общее число посаженных деревьев? Корректируется ли план после инвентаризации? Сколько из тех миллионов саженцев, о которых уже отчитались, нужно вычеркивать из общей статистики потому, что они не прижились? Как выясняется здесь не обходится без приписок.

По этому поводу Премьер-министр в октябре прошлого года устроил жесткий «разбор полетов». На заседании Правительства Глава Кабмина отметил, что акиматы умалчивают о реальном проценте прижившихся растений.

Другими словами, в отчетах указан не реальный лес, а фантомный, который может оказаться обыкновенным сухостоем, если провести тотальную инспекцию. То есть мало того, что планы не исполняются и корректируются, так еще и представленные данные вызывают вопросы.

Отечественные СМИ по итогам того памятного заседания сообщали, например, что по итогам замеров в Акмолинской области и области Жетысу приживаемость посаженных сеянцев за три года составила не выше 60%.

Олжас Бектенов в ходе памятного заседания подчеркнул, что нужно пресекать и наказывать за факты предоставления акиматами недостоверной информации о количестве сеянцев.

Очевидно, что высадка двух млрд деревьев как масштабный и финансово затратный проект, требует пошагового мониторинга и правовой оценки фактов приписок.

О важности проекта

Почему инициатива по высадке деревьев так важна для страны? Потому что высадка деревьев позволяет восстанавливать экосистемы, способствует сокращению выбросов и сохранению местного биоразнообразия, ускоряет восстановление деградированных земель, которые попадают в разряд бросовых в результате хищнического землепользования.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

- У нас, к сожалению, порядка 90 млн гектаров земель подвержены деградации, в том числе опустыниванию. Борьба с этим явлением в большей степени идет через министерство экологии, - отметил в подкасте BIZDIÑ ORTA депутат Мажилиса РК, руководитель партии «Ауыл» Серик Егизбаев.

По его словам, для борьбы с деградацией почвы как раз очень важна озвученная Президентом задача по высадке 2 млрд деревьев. Ведь земля требует особого ухода. По словам депутата, чтобы восстановить один сантиметр почвы нужно порядка 70-80 лет. Этот процесс также может ускорить внесение органических удобрений, посевы многолетних трав.

- Готовится законопроект «О сохранении плодородия почвы» в рамках фракции партии «Ауыл», где мы хотим предусмотреть меры ответственности землевладельцев за здоровье почвы, поскольку сейчас идет только эксплуатация, - подчеркнул Серик Егизбаев.

Учитывая угрозу глобального потепления — деревья станут щитом, которые спасут наши города и аулы от опустынивания. Для сведения: один куст саксаула удерживает 4 тонны песка.

Поэтому высадка деревьев не дань модной нынче зеленой повестке - это вопрос выживания в будущем. И контроль за реализацией инициативы должен быть строже.

На упомянутом выше заседании Правительства Премьер-министр отмечал низкие темпы высадки, плохую приживаемость и пожары, осложняющие исполнение президентского поручения в срок.

В этом контексте говорилось о необходимости качественной работы акиматов и четкой координации со стороны профильного министерства, которых, увы, не наблюдалось. Разговор шел о неэффективном планировании подготовительных работ, недостатке посадочных материалов.

Как видно, ситуация и сегодня далека от идеала. Известное выражение «за деревьями леса не видно» в полной мере характеризует сложившуюся ситуацию.

PS. Чтобы детально разобраться в теме агентство Kazinform 21 мая этого года направило запрос в Министерство экологии и природных ресурсов. Но, к сожалению, сотрудники министерства затянули с ответом. Наверное, заблудились в бумагах...