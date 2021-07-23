Посадка двух млрд деревьев по Казахстану: как выращивают саженцы и ухаживают за ними

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК организовало для казахстанских журналистов рабочую поездку в город Щучинск Акмолинской области и национальный парк «Бурабай», в ходе которой представители СМИ ознакомились, как идет работа по посадке деревьев на территории лесных фондов в рамках поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посадка 2 млрд деревьев в лесных фондах страны будет осуществляться в течение пяти лет.

По данным Минэкологии, общая площадь лесного фонда составляет 30 млн га или 11% территории Казахстана. Из них леса занимают площадь в 13 млн га. Наибольшие площади лесов сконцентрированы в Кызылординской, Жамбылской (в основном саксаул), Восточно-Казахстанской и Алматинской областях (пихта, кедр, лиственница и ель).

Показатель лесистости страны находится на уровне 4,8%. Реализация вышеуказанного проекта даст возможность довести этот показатель до 5%.

Во время пресс-тура журналисты ознакомились с работой РКГП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Чтобы вырастить дерево, нужен тщательный подход, процесс которого занимает определенное количество времени. Если отметить точнее, чтобы посадить саженцы в лесной фонд, понадобится время до двух лет.

Руководитель отдела лаборатории центра Валентина Алеева пояснила, «для того, чтобы ввести в культуру любую породу деревьев, срезаются однолетние побеги длиной 10-15 см».

Они проходят три этапа стерилизации: их сначала стерилизуют в мыльном растворе, далее хлорсодержащим, потом ртутьсодержащим растворами.

«Простерилизовали, высаживаем в питательную среду. Питательная среда для каждой породы индивидуальна. Для загустения в питательную среду мы добавляем агар-агар. Мы высаживаем в ламинар-боксе: после этого идет 16-часовой фотопериод, температура должна составлять 24-25 градусов, влажность - 70-80%. В течение месяца мы наблюдаем, как растет наш клон. После того, как он дал зеленый конус, мы срезаем. Посадили уже в другую питательную среду, и в течение месяца у нас также идет наблюдение. Мы снова смотрим, как наш клон вырос. С одного клона можем получить пять-шесть деревьев», - рассказала Валентина Алеева, поясняя этап выращивания растения.

«Я занимаюсь приготовлением питательной среды. Она нужна для того, чтобы наши клоны росли. Для приготовления питательной среды самое главное - соблюдать очерёдность добавления всех компонентов. Потому что, если бывает, нарушаешь что-то, не точно положишь, то питательная среда может выпасть в осадок. Поэтому работа идет строго по записи, строго по очерёдности (…). В питательной среде мы культивируем все наши растения. Без них они расти не будут», - комментирует ход своей работы лаборант Татьяна Лимакина.

В целом, за растением наблюдают тщательно. После очередных лабораторных процедур будущее дерево проходит стадию закаливания. Растение только потом можно высаживать в специальную тубу, где его хранят в полигоне в течение года или двух лет. Только уже после этого выращенный саженец можно посадить на территории леса. Отметим, что в специальном полигоне центра пока хранятся 15 тысяч штук готовых посадочных материалов.

Лаборатория работает с 2007 года. За это время сотрудники вырастили около 300 тысяч деревьев. Здесь выращиваются такие виды деревьев как осина, карельская берёза, липа мелколистная, тополь невский и можжевельник казацкий.

«Осенью 2021 года Урумкайский лесхоз приедет и планирует забрать посадочный материал в виде осин в количестве пяти тысяч штук. Мы обрабатываем от вредителей, почву рыхлим, если чего-то не хватает, подкармливаем. Бывает, что из-за погодных условий вымываются и градом бьются, мы потом восстанавливаем материал, который погиб», - отметила руководитель отдела лаборатории В. Алеева.

Приживаемость растений, по ее словам, составляет в среднем 80%.

Представители СМИ побывали на территории Национального природного парка «Бурабай», где можно увидеть высаженные двухлетние сосны.

«Мы находимся на полях, где в рамках программы Президента РК по посадке 2 млрд деревьев, сажаем сеянцы сосны обыкновенной двух лет. Сеянцы выращены на собственном питомнике. У нас в Государственном национальном природном парке (ГНПП) имеется питомник площадью 32 гектара, эти сеянцы выращены там. Мы своими силами собираем семена, сеем и в итоге через два года получаем такие сеянцы, которые в дальнейшем высаживаются в дикую природу. Ежегодно площадь посадки составляет 65 гектаров. За период с 2010 по 2020 годы на территории ГНПП «Бурабай« было высажено 915 гектаров», - рассказал заместитель директора ГНПП «Бурабай» Бауыржан Махметов.

По словам специалиста, сосна первые пять лет дает прирост от 3 до 5 см, а после пяти лет - уже растет на 10-15 см.

«В течение 10 лет можно наблюдать хороший, зрелый древостой. Полноценный лес будет стоять. Охрана местности осуществляется, 45 инспекторов круглосуточно ведут охрану в лесничестве», - добавил Б. Махметов.

Также он отметил, что весной во время сезона посадки один человек должен в среднем высадить 600 деревьев ежедневно.

Заместитель директора ГНПП «Бурабай» ответил, все ли саженцы выживают в среде.

«В течение осени будет инвентаризация, по итогам которой мы будем смотреть, сколько материалов прижилось, а сколько нет. Недостающий процент приживаемости мы будем дополнять в следующем году. То есть, если прижилось 80% из 100% материалов, то 20% в следующем году мы будем дополнять такими же двухлетними саженцами. Обычно по Акмолинской области приживаемость составляет 75%», - пояснил спикер.

Для финансирования проекта по посадке 2 млрд деревьев в течение пяти лет планируется выделить из республиканского бюджета 22 млрд тенге, из местных бюджетов - 60 млрд тенге.

При этом, как пояснили специалисты, себестоимость деревьев определяется затратами на зарплату сезонных работников, сбор и обработку семян, подготовку почвы, уход за сеянцами в течении 2-3 лет.

«Эти суммы оправданы, потому что это трудоемкая работа. Вся посадка - ручной труд. Нужно вырастить посадочный материал, затраты несем на выращивание плюс посадка, уход за ним. Это зарплата людей, расходы на ГСМ, подготовку почвы и так далее», - считает Бауыржан Махметов.

Финансирование, как отмечают специалисты, будет направлено не только на покрытие затрат на сбор и обработку семян, заработную плату работников, но и на проведение почвенно-изыскательских работ, увеличение посевных площадей лесных питомников, приобретение техники и оборудования, выполнение работ по воспроизводству лесов.

Ранее сообщалось, что с начала старта проекта весной текущего года уже посажено 81,5 млн деревьев. Осенью планируется посадить еще 48,2 млн деревьев. Объемы посадок будут увеличиваться с каждым годом с 129,7 млн деревьев в 2021 году до 642,8 млн деревьев в 2025 году.

Из 2 млрд деревьев акиматами планируется посадить 1 455,7 млн штук лесопользователями и с привлечением международных доноров – 294,3 млн штук.; подведомственными организациями Минэкологии – 250 млн штук.

Следует отметить, что среди планируемых к посадке пород деревьев наибольшую долю (около 30%) будет занимать саксаул. Это связано с необходимостью разведения саксауловых лесов на осушенном дне Аральского моря для улучшения экологии данного региона.

Для осуществления проекта утверждены 5-летние комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения во во всех областях и подведомственных учреждениях министерства, определены расходы из республиканского и местных бюджетов, а также создан штаб по координации действий лесных и природоохранных учреждений.