Один куст саксаула удерживает 4 тонны песка - как в Жамбылской области борются с опустыниванием

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблема опустынивания, засушливости, деградации земель сегодня является весьма актуальной для многих стран мира, в том числе и для Казахстана. Как решают эти проблемы в отдельно взятой Жамбылской области – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

По данным Всемирного банка, опустыниванию подвержено 66% территории страны. О решении этой проблемы говорил еще в 2020 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий». В нынешнем Послании Глава государства отметил, что в связи с недостатком водных ресурсов в мире нашей стране необходимо повысить водосбережение с помощью новейших технологий и цифровизации.

Из 272,5 миллиона гектаров территории страны почти 180 миллионов подвержены опустыниванию. Эти процессы в той или иной степени происходят во всех регионах Казахстана. И связано опустынивание, прежде всего, со своеобразием резко континентального климата, дефицитом воды, слабой лесистостью (всего 4,7% территории), доминированием степных, полупустынных и пустынных ландшафтов. Определенную роль играют и антропогенный фактор, непродуманное ведение хозяйства.

Весьма остро проблемы деградации земель сельскохозяйственного освоения и опустынивания стали характерны в последнее время для Жамбылской области.

На территории Жамбылской области можно познакомиться сразу с несколькими природными зонами – от знойных песчаных пустынь до альпийских лугов и снежных горных вершин Тянь-Шаня. Опустынивание особенно прогрессирует в Мойынкумском и Шуском районах, где имеются обширные песковые зоны, имеющие тенденцию к продвижению на юг, в сторону оазисов южной оконечности региона.

Значительную часть территории Жамбылской области занимает пустыня Бетпакдала, или, как ее еще называют, «северная голодная степь». Практически безлюдная пустыня, одна из самых больших глинистых пустынь в мире, расположилась между низовьями рек Сарысу, Шу и озером Балхаш, на территории трех областей Казахстана - Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской.

Огромная пустыня в два с половиной раза больше, чем размеры современной Бельгии – 75 тысяч квадратных километров. Зимой здесь морозы достигают 40 - 50 градусов, а летняя жара – выше 40 градусов. В этой пустыне, как и во многих других, царит резко континентальный климат с присущими ему стабильно жарким летом, стабильно морозной зимой и малым количеством осадков, которых выпадает всего 100 - 150 миллиметров в год. Южные окраины Бетпакдалы содержат в изобилии пресные грунтовые (артезианские) воды, залегающие на глубине от двух до 30 метров. А вот питьевыми наземными источниками природная зона небогата. На поверхности встречаются лишь неглубокие соленые озера.

Для сохранения и восстановления природных экосистем в регионе проводят ряд мероприятий, в числе которых посадка саксауловых лесов, а также создание лесных питомников.

В Жамбылской области имеется 15 лесных хозяйств, занимающих более 4,5 миллиона гектаров. Из них 2,2 миллиона занято саксауловыми лесами. Что такое саксауловые леса? Это уникальные природные образования, главная функция которых заключается в том, чтобы сдерживать наступление песков.

Куст саксаула защищает почву от ветровой эрозии, задерживает пыльные бури, сдерживает движение солончаков, сохраняет экологический баланс, имеет целебные свойства. Кроме того, из саксаула можно изготавливать лекарства.

Только один куст саксаула останавливает 4 тонны оползня и задерживает 10 квадратных метров песка. Корни только одного куста саксаула способны удерживать около 4 тонн песка. Таким образом, этот невзрачный на вид кустарник предотвращает опустынивание.

По оценкам экспертов, посадка однолетнего саксаула снижает скорость ветра на 20,5%, двухлетнего - на 34,6%, пятилетнего - на 87,4%.

А ведь в Жамбылской области, большую часть которой занимают суровая пустыня Бетпакдала, песчаная пустыня Мойынкумы, пески неумолимо наступают на населенные пункты. И чтобы предотвратить наступление песков, лесхозы ежегодно высаживают 5 - 7 тысяч гектаров саксаула.

Однако каждый год, с наступлением знойного лета, лесные саксаульные насаждения подвергаются опасности возгорания. Чтобы это предотвратить, местные власти приняли определенные меры.

Жарким летом 2021 года, который синоптики назвали самым «дном» засушливого и маловодного многолетнего периода, природных пожаров на территории лесных хозяйств и сельхозугодий было на удивление мало. И объяснение этому очень простое.

В 2019 году в Жамбылской области была принята региональная программа улучшения машинно-технологической базы лесных хозяйств. После принятия этой программы областной бюджет за четыре года выделил около 850 миллионов тенге на обновление материально-технологической базы. Если в 2018 году материально-техническое обеспечение лесхозов было на уровне 45 процентов, то сейчас лесхозы добились 80-процентного технического оснащения. Результат этого налицо - пожары в лесном фонде уменьшились.

Если в предыдущие 2018 – 2020 годы были всегда большие природные пожары, когда выгорало по 35 – 40 тысяч гектаров леса, то в 2021 сгорело всего 326 гектаров, хотя была очень сильная жара – два месяца по 40 и выше градусов.

Все дело в том, что за счет новой техники для лесхозов в леса смогли поставить 61 мобильную группу, организовали круглосуточное дежурство. В составе группы обязательно имеется трактор, соха, по три – четыре человека дежурных, обязательно своя автомашина. Мобильная группа заезжает на территорию лесхоза на неделю. Людей обеспечивают продуктами питания за счет местного бюджета, одеждой, горюче-смазочными материалами. И мобильные группы там дежурят. Если где-то дымок появился – поехали, потушили. То есть, получен эффект от тех денежных финансовых вливаний, которые вложили в лесхозы. Только представьте - каждый год высаживать по 5 – 7 тысяч гектаров, и за одно лето могло сгореть 35 – 40 тысяч гектаров лесов!

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, общий объем государственного лесного фонда в регионе составляет 4,4 млн га, из них земли, покрытые лесом – 2,3 млн га. Земли лесного фонда занимают треть (30,8%) территории региона, а лесные земли - 15,47%.

Столь обширное лесное хозяйство требует присмотра. Контроль за лесоразведением и увеличением объемов лесов на территории Жамбылской области осуществляет территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, которая также занимается охраной окружающей среды и следит за рациональным использованием природных ресурсов в регионе.

По словам руководителя управления Муратхана Шукеева, минувший 2021 год управление завершило с хорошими достижениями.

«Проведена большая работа по охране и воспроизводству лесов. Особое внимание было уделено защите леса от пожаров, благодаря чему лесные пожары сократились на 17% по сравнению с 2020 годом. Материально-техническая база пополнялась новой техникой, а это значительно способствовало продвижению работ. Для увеличения лесонасаждений в минувшем 2021 году в Государственном лесном фонде выделено 10,6 млн долларов на посадку и посев штучных деревьев. Благодаря рейдам оперативной службы «Сапсан», специально созданной для охраны лесов, сохранения животного мира, были пресечены некоторые нарушения. С начала года проведено 110 рейдов, составлено 114 протоколов на нарушения требований природоохранного законодательства, наложены штрафы, выданы замечания», - рассказал Муратхан Шукеев.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с озвученным в Послании поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране предполагается высадить 2 миллиарда саженцев. Что касается Жамбылской области, то на 7 100 га земли планируется посадить 140 млн саженцев в лесном фонде региона. На 3 100 га уже высажено 6 млн 214 тысяч саженцев саксаула и карагача. Комплексный план по области выполнен на 100%.

«В 2022 году планируется высадка лесных насаждений на 12 тысячах гектаров, в 2023 году на 17 тысячах. Увеличено количество питомников для выращивания на 26 гектарах карагача, на 180 - саксаула, на 1,5 га – саженцев хвойных пород. Саженцы выращены в питомниках учреждений лесного хозяйства, подведомственных управлению. Объем питомников ежегодно увеличивается. В среднем выходит 36,1 млн саженцев для посадки в год. На 2022 год количество посадочного материала - 19,8 млн саженцев. Урожайность саженцев саксаула средняя, а саженцев карагача - около 80 процентов», - рассказал руководитель управления Муратхан Шукеев.

По региональному плану озеленения населенных пунктов и создания зеленых зон на 2021 - 2025 годы в Жамбылской области в 2021 году на площади 152,2 га должно быть высажено 179 тысяч деревьев, но фактически высажено 207,3 тысячи деревьев. План перевыполнен в городе Таразе, Байзакском, Кордайском и Жуалынском районах.

В регионе, помимо этого, намерены увеличивать заповедные территории для сохранения природного разнообразия фауны и флоры.

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, на территории региона функционируют четыре заказника.

Это государственный природный комплексный заказник «Урочище «Бериккара», занимающий площадь 17,5 тыс. га в Жуалынском районе. В живописном горном ущелье можно встретить более 50 видов особо ценных древесно-кустарниковых и травянистых растений-эндемиков, занесенных в Красную книгу, из животных - архара, индийского дикобраза, райскую мухоловку. По мнению ученых-биологов, именно из урочища Бериккара были вывезены в Европу луковицы тюльпанов.

Государственный природный ботанический заказник «Урочище «Каракунуз» в Кордайском районе занимает общую площадь 3,07 тыс. га в западных отрогах Заилийского Алатау. Заповедник богат плодовыми насаждениями яблонь, вишен, алычи, винограда, которые сменяются участками кленового леса, белой акации, шелковицы, грецкого ореха.

Андасайский государственный природный зоологический заказник площадью 1 тыс. га расположен по правому берегу реки Шу в Мойынкумском районе. В растительном покрове преобладают ковыль, типчак, биюргун, редкие эфемеры, саксаул черный, заросли кустарниковых ив. Богатый животный мир представлен архарами, куланами, джейранами, косулями, кабанами, зайцами, фазанами, куропатками.

Также на территории региона частично расположены Жусандалинская государственная заповедная зона республиканского значения и Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник. Два года назад проведены организационные мероприятия по созданию государственного природного заказника «Мерке» местного значения и общей площади 68,9 тыс. га.