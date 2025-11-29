Легализовать старателей через пункты приема золота предлагают в ВКО

На региональной встрече обсуждение быстро перешло от проблем к поиску возможных решений.

Представители Ассоциации золотодобытчиков ВКО заявили, что вывести старателей из тени можно только через легальный механизм приема металла.

— Необходимо дать возможность людям официально сдавать добытое золото. Предлагаем организовать специальные пункты через социальные корпорации или структуры, аффилированные с Национальным банком. Если старатель за сезон принесет хотя бы 50–100 граммов, это укрепит золотовалютные резервы страны и даст новые рабочие места, — подчеркнули представители ассоциации.

Однако власти региона напоминают, за цифрами и инициативами стоят реальные риски для природы. Заместитель акима ВКО Дархан Сапанов сообщил, что сейчас в области работают как законные недропользователи, так и те, кто разрушает русла рек и оставляет после себя размытые склоны.

— Незаконная и легальная добыча существуют параллельно. Департамент экологии совместно с правоохранительными органами регулярно проводит рейды. Чтобы решить проблему системно, мы взаимодействуем с министерствами, Правительством и Администрацией Президента. Недавно направили свои предложения — там предусмотрены механизмы, которые обяжут все предприятия работать только в правовом поле и выполнять рекультивацию. Восстановление нарушенных территорий сегодня — самый болезненный вопрос, — сказал Дархан Сапанов.

Откроют ли в итоге официальные пункты приёма золота для старателей, станет ясно после того, как акимат получит ответы на свои инициативы.

Ранее сообщалось, что в ВКО пресечена незаконная добыча золота на 400 миллионов тенге.