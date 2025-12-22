Квоты на вывоз мяса КРС из Казахстана планируют продлить еще на полгода

Документом предусмотрено введение сроком на шесть месяцев количественных ограничений (квот) на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и государства Евразийского экономического союза мяса крупного рогатого скота, в том числе:

мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное;

мясо крупного рогатого скота, замороженное.

Как отмечается, меры принимаются в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину.

Приказ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что квоты на вывоз мяса КРС из Казахстана были введены до конца года.