Курс тенге укрепляется к доллару: что стоит за ростом и каков прогноз

В среду на валютных торгах KASE средневзвешенный курс по паре USD/KZT составил 503,89 тенге, опустившись еще на 4,07 тенге. На фоне такой динамики среди казахстанцев активизировались обсуждения: все больше людей предполагают, что тенге может преодолеть психологическую отметку в 500 за доллар.

Чтобы разобраться, какие факторы формируют текущую тенденцию и насколько она устойчива, мы обратились за комментариями к экспертам.

Что влияет на укрепление тенге

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов отметил, что на курс тенге воздействует целый комплекс факторов. По его словам, ослабление доллара происходит по отношению к большинству мировых валют — на фоне умеренного охлаждения рынка труда в США и ожиданий скорого снижения ставки ФРС. Дополнительную поддержку оказывает и усиление российского рубля:

— За последний месяц рубль укрепился примерно на 5%, и это также поддержало тенге, — отметил эксперт.

Кроме того, в конце года традиционно наблюдается активная продажа валюты крупными налогоплательщиками и экспортерами, которые готовятся к предстоящим налоговым выплатам — это увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.

Байганов подчеркнул, что точный прогноз курса дать сложно.

— На дальнейшую динамику повлияют цены на нефть и обстановка вокруг переговоров России, Украины и США. Существенного укрепления тенге пока ожидать не стоит, но многое может измениться в зависимости от внешнеполитических решений, — сказал он.

Высокая базовая ставка — ключевой фактор

Экономист Бауыржан Шурманов подчеркивает, что ключевым драйвером укрепления тенге стал активный приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги — на фоне рекордно высокой базовой ставки в 18%.

По его словам, иностранные и внутренние инвесторы проявляют повышенный интерес к казахстанским гособлигациям, ведь столь высокая и при этом государственно гарантированная доходность сегодня встречается крайне редко.

— Инвесторы продают доллары, покупают тенге, и тем самым усиливают тенговую ликвидность. На фоне привлекательной доходности наши госинструменты выглядят как «тихая гавань», что и поддерживает текущий курс, — пояснил Шурманов.

При этом Шурманов подчеркнул, что приток продлится до пересмотра базовой ставки. После ее снижения возможен обратный поток капитала.

Прогноз: что будет с курсом

Говоря о перспективах курса, эксперт отмечает: нынешний коридор в диапазоне 500–510 тенге за доллар, вероятнее всего, сохранится до конца первого квартала 2026 года. Однако далее динамика будет определяться фундаментальными факторами — прежде всего состоянием торгового баланса, который уже несколько месяцев демонстрирует негативную тенденцию: импорт растет, экспорт снижается.

— В итоге мы постепенно вернемся к значениям, которые закладываются в бюджетном таргете — порядка 540 тенге за доллар. Скорее всего, во второй половине следующего года мы увидим движение в этом направлении. Но пока базовая ставка остается высокой, текущее укрепление тенге выглядит устойчивым, — резюмировал Шурманов.

По его словам, психологический коридор 500–510 тенге за доллар сохранится в ближайшей перспективе.

Ранее аналитики Ассоциации финансистов Казахстана отметили, что укрепление тенге формируется под влиянием сразу нескольких факторов. По их данным, поддержку национальной валюте оказывают продажи иностранной валюты со стороны Национального банка и компаний квазигосударственного сектора, а также активный приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги.