Тенге укрепляется: приток инвестиций поддерживает курс

Аналитики подчеркивают, что поддержку нацвалюте могут оказывать продажи инвалюты Нацбанком, субъектами квазигосударственного сектора, приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги.

Валютный рынок

Как пишут специалисты, во вторник на валютных торгах KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT полностью отыграл предыдущие потери, закрепившись на уровне 507,96 тенге за доллар (-5,04 тенге). При этом объем торгов заметно вырос — до 407,3 млн долларов (+161,3 млн). По мнению АФК, высокий объем продаж иностранной валюты Национальным Банком (~1,4 млрд долларов) наряду с конвертацией валютной выручки субъектами КГС и экспортерами, а также вновь возросший интерес нерезидентов в тенговым активам значительно перевесили локальный спрос на доллары со стороны бизнеса и населения.

На текущей сессии курс по паре USDKZT торгуется на уровне 504,10 тенге за доллар.

Денежный рынок

В сообщении говорится, что доходности инструментов денежного рынка снизились на фоне постепенного восстановления объема профицита ликвидности в системе после завершения налогового периода. Так, ставка TONIA скорректировалась с 17,19% до 17,05%, тогда как доходность по операциям SWAP-1D — с 12,31% до 12,08%. Общий объем торгов составил 765,1 млрд тенге (-122,0 млрд). Одновременно спрос на депозитном аукционе Национального Банка удвоился до 1,1 трлн тенге (+524,0 млрд) и был удовлетворен на 100% по ставке 18,0% годовых. В то же время объем открытой позиции увеличился до примерно 5,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Аналитики отмечают, что во вторник индекс KASE вырос на 0,3% — до 6 843,8 пункта на фоне повышения котировок отдельных представителей телекоммуникационной, банковской и нефтяной отраслей. Рост продемонстрировали акции Kcell (+1,8%), БЦК (+1,3%) — на фоне увеличения чистой прибыли, и КазТрансОйл (+1,1%) — вслед за повышением целевой цены аналитиками. Однако прирост был частично нивелирован снижением бумаг КМГ (-1,0%) на фоне коррекции цен на нефть. Таким образом, ребалансировка портфелей инвесторов продолжается в условиях переоценки активов и улучшения финансовых показателей компаний, считают в АФК.

Нефть

Цены на на нефть снизились до 62,5 доллара за баррель (-1,1%) на фоне активных переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Во вторник в Кремле прошли обсуждения мирного плана Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По мнению аналитиков, потенциальная отмена санкций может привести к избытку предложения на рынках дизельного топлива, природного газа и сырой нефти.

Рисковые активы

Во вторник американские фондовые индексы выросли на 0,3-0,6%, отыграв часть предыдущих потерь. Аналитики поясняют, что этому способствовали, среди прочего, рост котировок акций технологических компаний, биткойна (+7%), а также приостановка роста доходности гособлигаций.

В то же время экономика США, по прогнозу ОЭСР, замедлится в следующем году, по мере полного вступления в силу повышенных тарифов. В квартальном отчете, опубликованном во вторник, организация прогнозирует рост экономики США на 2,0% в текущем году и на 1,7% — в следующем, после увеличения на 2,8% в 2024 году. В сентябре ОЭСР ожидала роста на 1,8% в этом году и на 1,5% в 2026 году.

Защитные активы

На рынке безрисковых инструментов наблюдается отток ликвидности из отдельных активов на фоне роста бумаг технологического сектора и биткоина, заявили в АФК.Так, цена на золото снизилась до 4 221 доллара за тройскую унцию (-1,3%), тогда как доходность 10-летних американских гособлигаций скорректировалась с 4,10% до 4,09%, а индекс доллара закрепился на уровне 99,4 пункта (-0,1%).

