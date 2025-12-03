Доллар упал еще на четыре тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 503,89 тенге, снизившись на 4,07 тенге. Официальный курс Национального банка на 3 декабря установлен на уровне 508,20 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 504,73 тенге, продают по 507,05 тенге. Евро торгуется в диапазоне 586,79-592,47 тенге, а рубль — 6,43-6,55 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 502,52 тенге, продают по 509,52 тенге. Евро можно приобрести по 584,43 тенге, а продать по 594,43 тенге. Рубль покупают по 6,43, продают по 6,53 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 503,68 тенге, а продают по 505,89 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 586,96 – 592,93 тенге, а рубль в районе 6,46 – 6,54 тенге.

По итогам дневных торгов 2 декабря средневзвешенный курс доллара составил 508,20 тенге, снизившись на 4,8 тенге.