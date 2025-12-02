РУ
    16:00, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Доллар подешевел до 508 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 508,20 тенге, снизившись на 4,8 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 декабря установлен на уровне 513,45 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 508,20 тенге, продают по 510,71 тенге. Евро торгуется в диапазоне 588,95-594,77 тенге, а рубль — 6,47-6,59 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 505,47 тенге, продают по 512,47 тенге. Евро можно приобрести по 587,50 тенге, а продать по 597,50 тенге. Рубль покупают по 6,47, продают по 6,57 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 507,84 тенге, а продают по 510,04 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 589,19 — 595,52 тенге, а рубль в районе 6,50 — 6,56 тенге.

    По итогам дневных торгов 1 декабря средневзвешенный курс доллара составил 513,45 тенге, поднявшись на 0,88 тенге. 

