Доллар немного подорожал на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 513,45 тенге, поднявшись на 0,88 тенге. Официальный курс Национального банка на 1 декабря установлен на уровне 512,53 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 513,01 тенге, продают по 515,01 тенге. Евро торгуется в диапазоне 593,90-599,23 тенге, а рубль — 6,51-6,62 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 510,54 тенге, продают по 517,54 тенге. Евро можно приобрести по 591,42 тенге, а продать по 601,42 тенге. Рубль покупают по 6,53, продают по 6,63 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 512,89 тенге, а продают по 514,95 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 593,41 – 599,00 тенге, а рубль в районе 6,51 – 6,58 тенге.

По итогам дневных торгов 28 ноября средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге, снизившись на 4,25 тенге.