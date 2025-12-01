РУ
    15:55, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Доллар немного подорожал на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта, курс валют. доллар
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 513,45 тенге, поднявшись на 0,88 тенге. Официальный курс Национального банка на 1 декабря установлен на уровне 512,53 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 513,01 тенге, продают по 515,01 тенге. Евро торгуется в диапазоне 593,90-599,23 тенге, а рубль — 6,51-6,62 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 510,54 тенге, продают по 517,54 тенге. Евро можно приобрести по 591,42 тенге, а продать по 601,42 тенге. Рубль покупают по 6,53, продают по 6,63 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 512,89 тенге, а продают по 514,95 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 593,41 – 599,00 тенге, а рубль в районе 6,51 – 6,58 тенге.

    По итогам дневных торгов 28 ноября средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге, снизившись на 4,25 тенге. 

