Доллар снизился почти на 5 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге, снизившись на 4,25 тенге. Официальный курс Национального банка на 28 ноября установлен на уровне 516,86 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 511,54 тенге, продают по 514,42 тенге. Евро торгуется в диапазоне 590,50-597,44 тенге, а рубль — 6,44-6,57 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 510,38 тенге, продают по 517,38 тенге. Евро можно приобрести по 590,37 тенге, а продать по 600,37 тенге. Рубль покупают по 6,47, продают по 6,57 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 512,09 тенге, а продают по 514,62 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 591,93 – 598,68 тенге, а рубль в районе 6,47 – 6,55 тенге.

По итогам дневных торгов 27 ноября средневзвешенный курс доллара составил 516,86 тенге, снизившись на 1,75 тенге.