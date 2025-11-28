РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:13, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Доллар снизился почти на 5 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform / Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге, снизившись на 4,25 тенге. Официальный курс Национального банка на 28 ноября установлен на уровне 516,86 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 511,54 тенге, продают по 514,42 тенге. Евро торгуется в диапазоне 590,50-597,44 тенге, а рубль — 6,44-6,57 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 510,38 тенге, продают по 517,38 тенге. Евро можно приобрести по 590,37 тенге, а продать по 600,37 тенге. Рубль покупают по 6,47, продают по 6,57 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 512,09 тенге, а продают по 514,62 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 591,93 – 598,68 тенге, а рубль в районе 6,47 – 6,55 тенге.

    По итогам дневных торгов 27 ноября средневзвешенный курс доллара составил 516,86 тенге, снизившись на 1,75 тенге. 

