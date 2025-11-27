РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:03, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Доллар подешевел почти на два тенге на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге
    Фото: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 516,86 тенге, снизившись на 1,75 тенге. Официальный курс Национального банка на 26 ноября установлен на уровне 518,68 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 516,44 тенге, продают по 518,75 тенге. Евро торгуется в диапазоне 596,88-601,56 тенге, а рубль — 6,49-6,61 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 514,65 тенге, продают по 521,65 тенге. Евро можно приобрести по 596,68 тенге, а продать по 606,68 тенге. Рубль покупают по 6,53, продают по 6,63 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 516,41 тенге, а продают по 519,11 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 597,63 — 602,69 тенге, а рубль в районе 6,52 — 6,59 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,68 тенге, поднявшись на 0,25 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают