Курдские структуры отвергли требования о выводе сил из районов Алеппо

Курдские структуры, действующие в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, заявили об отказе выполнять требования Дамаска о выводе сил из города, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Соответствующие заявления распространили в пятницу местные курдские советы, управляющие указанными кварталами.

В опубликованном обращении представители районных советов охарактеризовали призывы к отходу как «призыв к капитуляции», подчеркнув, что местные силы намерены «оставаться и защищать свои районы». Курдская сторона обвинила правительственные силы в интенсивных обстрелах и давлении на гражданское население.

Позицию курдских политических структур также обозначила Синам Мохамад, представитель Сирийского демократического совета — политического крыла «Сирийских демократических сил» (СДС). В интервью телеканалу Rudaw она заявила, что действия властей Сирии направлены на установление контроля над курдскими кварталами Алеппо и сопровождаются, по ее утверждению, попытками изменения демографического состава районов.

— Цель сирийского правительства — опустошить курдские кварталы Ашрафии и Шейх-Максуда и изменить их демографию. Это крайне опасно, — сказала она.

По ее словам, часть района Ашрафия уже перешла под контроль сил, связанных с Дамаском, тогда как кварталы с преимущественно курдским населением остаются под контролем внутренних сил безопасности «Асайиш» СДС. Она также заявила, что интенсивность боевых действий вынудила часть жителей покинуть районы и направиться в сторону Африна.

Между тем, власти Алеппо заявили о готовности к практической реализации условий прекращения огня. В администрации провинции сообщили о подготовке автобусов для вывоза сотрудников курдских внутренних сил безопасности «Асайиш» с их личным легким оружием в районы к востоку от Евфрата, а также о намерении восстановить работу государственных учреждений в Ашрафии и Шейх-Максуде.

Кроме того, в заявлении администрации провинции говорится о координации возвращения мирных жителей после завершения «операций по обеспечению безопасности, разминирования и открытия дорог». Жителям рекомендовано воздержаться от возвращения в районы до полного завершения этих мероприятий.

Как ранее сообщало министерство обороны Сирии, режим прекращения огня был введен в отдельных северных районах Алеппо с целью недопущения дальнейшей военной эскалации и создания условий для возвращения гражданского населения. Ведомство призвало вооруженные формирования покинуть районы в установленный срок, указав, что процесс должен проходить под контролем сил безопасности.

На этом фоне курдская сторона продолжает настаивать на сохранении своего присутствия в кварталах Алеппо, рассматривая требования о выводе сил как неприемлемые.

Накануне сообщалось, что в Алеппо обострились вооруженные столкновения, которые в пятницу завершились введением режима прекращения огня.