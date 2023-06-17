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Культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности призвал Глава государства

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 12:03
Культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности призвал Глава государства

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Нужно культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности. Выпускники наших школ в первую очередь должны воплощать в себе качества ответственного гражданина. В каждом ребенке необходимо укоренять чувство патриотизма. Следует придать импульс деятельности детско-юношеских организаций. Любовь к Родине – это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как считает Глава государства, патриотизм – это чувство, идущее глубоко из сердца.

«Патриотизм – это когда человек постоянно следит за чистотой и порядком в своем доме, дворе и городе, бережно относится к общественным пространствам, не мусорит и не плюется, где не попадя. К сожалению, на сегодняшний день даже в Астане наши сограждане безответственно относятся к окружающей среде, особенно в летний период засоряя парки. Это делают не инопланетяне, а наши же соотечественники. Многие иностранцы, гости нашей столицы видят это и удивляются. Это очень печальные факты», - отметил К. Токаев.

По словам Президента, человек, искренне любящий свою Родину, всячески оберегает природу своей страны.

«Он с трепетом относится к каждому цветку, каждому дереву, на деле показывая истинный патриотизм. В своих выступлениях я часто говорю о волонтерах. Это настоящие патриоты, которые вносят большой вклад в развитие и улучшение облика нашей страны. Нам нужно поддерживать волонтеров всем обществом, по достоинству оценивая и отмечая их труд. Вместе с тем важно прививать детям высокую экологическую культуру, показывать им пример бережного отношения к природе. Необходимо знакомить подрастающее поколение с нашим культурным наследием и учить их ценить его. Для всестороннего духовного развития школьников нужно создать условия, чтобы они могли посещать театры, музеи, различные исторические места. Такие культурно-досуговые мероприятия для учеников должны проходить регулярно и по всей стране. Это общая задача для Министерства просвещения и Министерства культуры и спорта», - сказал Президент.


Президент Казахстана   Туркестанская область   Общество   Национальный курултай   Туркестан  
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