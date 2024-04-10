Куда обратиться за выплатой компенсации владельцам погибшего скота, рассказали в МСХ РК

На сегодня утилизировано 4100 голов скота, погибшего в результате паводков. Об этом сообщил официальный представитель МСХ РК, передает агентство Kazinform.

— С первых дней в целях недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления республиканским противоэпизоотическим отрядом министерства совместно с акиматами областей проводится сбор и утилизация павших животных. На сегодняшний день утилизировано 4100 голов павших животных, по поручению Премьер-министра эта работа будет продолжаться в усиленном режиме, — сказал Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК.

Республиканским штабом по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода разработан и утвержден алгоритм по выплате компенсаций владельцам павшего скота.

— Касательно выплаты компенсаций владельцам сельхозживотных: в регионах местными исполнительными органами созданы комиссии по определению ущерба. Владельцам сельхозживотных, павших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию с указанием данных по животным. Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий. Размер компенсации владельцам будет определен в соответствии с рыночной стоимостью животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики, — добавил спикер.

Ранее в МСХ сообщили, что в результате паводков в Казахстане погибло более 8000 голов скота. Кроме того, в ведомстве озвучили алгоритм выплаты компенсаций владельцам погибшего скота разработали в МСХ.