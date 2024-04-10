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    11:54, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    В результате паводков в Казахстане погибло более 8000 голов скота — МСХ

    КРС
    Фото: pixabay.com

    Более 88 тысяч голов сельскохозяйственных животных передислоцировано на безопасные участки в регионах подтопления. Об этом сообщил официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В результате принимаемых мер в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 88 тысяч голов сельскохозяйственных животных, — сообщил Олжас Тлебалдин на брифинге СЦК.

    Вместе с тем, по его словам, не удалось избежать гибели скота.

    — По оперативным данным, количество павших животных составляет более 8 000 голов, в том числе МРС — 6000, КРС — 1500, лошади — 514 голов, — уточнил спикер.

    Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК озвучили алгоритм выплаты компенсаций владельцам погибшего скота разработали в МСХ.

    Теги:
    Сельское хозяйство Казахстан Регионы Казахстана Регионы Минсельхоз Животные Происшествия Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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