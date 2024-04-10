Более 88 тысяч голов сельскохозяйственных животных передислоцировано на безопасные участки в регионах подтопления. Об этом сообщил официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В результате принимаемых мер в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 88 тысяч голов сельскохозяйственных животных, — сообщил Олжас Тлебалдин на брифинге СЦК.

Вместе с тем, по его словам, не удалось избежать гибели скота.

— По оперативным данным, количество павших животных составляет более 8 000 голов, в том числе МРС — 6000, КРС — 1500, лошади — 514 голов, — уточнил спикер.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК озвучили алгоритм выплаты компенсаций владельцам погибшего скота разработали в МСХ.