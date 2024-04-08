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    18:56, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Алгоритм выплаты компенсаций владельцам погибшего скота разработали в МСХ

    пастух, скот
    Фото: Мухтар Холдорбеков/Kazinform

    На сегодня утилизировано 1013 голов скота, погибшего в результате паводков. Об этом сообщил официальный представитель МСХ РК.

    — С первых дней в целях недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления республиканским противоэпизоотическим отрядом министерства совместно с акиматами областей проводится сбор и утилизация павших животных. Соответствующая техника в количестве 90 единиц, штат сотрудников и необходимые дезинфекционные средства для проведения ликвидационных мероприятий имеются. Утилизировано 1013 голов, в том числе КРС — 133, МРС — 809 голов, лошадей — 64, — сказал Олжас Тлебалдин.

    По его словам, министр сельского хозяйства, курирующий вице-министр и руководство Комитета ветеринарного контроля и надзора выезжали в зоны подтопления, а руководители структурных подразделений МСХ находятся в регионах, пострадавших от паводков для координации работы по линии минсельхоза.

    — Касательно выплаты компенсаций владельцам сельхозживотных: соответствующий алгоритм разработан, будет доведен до комиссий по установлению ущерба и населения. В целом вопросы предотвращения и ликвидации последствий паводков, а также эпизоотическая ситуация находятся на постоянном контроле министерства, — заключил Олжас Тлебалдин.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Минсельхоз Животные Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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