Куда исчезли электросамокаты в Алматы и появятся ли они снова

Начальник отдела административной практики департамента полиции Сакен Айнакулов отметил, что популярность электросамокатов, мопедов и электровелосипедов в городе продолжает расти, и вместе с этим увеличивается число нарушений правил дорожного движения.

По его словам, основной массив нарушений ПДД приходится на водителей: за этот год фото и видеокамерами уже зафиксировано около 4 млн нарушений, еще 567 965 выявили сотрудники патрульной службы. Из них 518 355 совершили водители, 49 610 — пешеходы, 17 154 — пользователи электросамокатов и 623 — электровелосипедов.

— В отношении пользователей электросамокатов и велосипедов оперативное профилактическое мероприятие будет проводиться по сезону, так как в зимний период с 1 декабря по 1 марта все компании и операторы должны убрать с улиц электросамокаты и поместить их на стоянку. После наступления сезона меры профилактики будут продолжены, — отметил Сакен Айнакулов на брифинге региональной службы коммуникаций.

Особое внимание уделяется профилактике среди подростков, которые активно используют самокаты и велосипеды. В школах организуются семинары, тренинги и занятия по ПДД, работают классы ЮИД, где детям прививают культуру безопасного поведения на дорогах. Эта работа ведется круглый год и помогает снижать детский травматизм.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат правила использования электросамокатов.

В Министерстве внутренних дел также рассказали о предлагаемых правилах по регулированию рынка электросамокатов в стране.