Кто стал победителями и призерами чемпионата Казахстана по греко-римской борьбе

В рамках республиканского турнира определились лучшие борцы греко-римского стиля.

Ниже представлены имена всех победителей и призеров ЧРК.

До 55 кг

1. Нурзат Кабдрахимов (область Жетысу).

2. Ерсин Абыйр (область Жетысу).

3. Ерасыл Мусан (Шымкент).

3. Рауан Бекимов (СКО).

До 60 кг

1. Ербол Камалиев (Алматинская область).

2. Исхар Курбаев (область Жетысу).

3. Амангали Бекболатов (СКО).

3. Акжол Туяков (СКО).

До 63 кг

1. Сайфулла Курман (Актюбинская область).

2. Дастан Зарыкшанов (Акмолинская область).

3. Еркебулан Ардаков (Алматы).

3. Бахытжан Кабдыл (Алматинская область).

До 67 кг

1. Багдат Сабаз (Астана).

2. Мейиржан Шермаханбет (Кызылординская область).

3. Ержет Жарылкасын (Жамбылская область).

3. Диас Сайлауов (Актюбинская область).

До 72 кг

1. Алматбек Аманбек (Алматинская область).

2. Николай Хапко (СКО).

3. Нурбек Кызыров (Астана).

3. Алижан Дурсунов (Костанайская область).

До 77 кг

1. Мерей Маулитканов (Астана).

2. Кахарман Кисметов (ЗКО).

3. Талас Аширханов (Жамбылская область).

3. Тамерлан Шадукаев (Костанайская область).

До 82 кг

1. Ибрагим Магомадов (Карагандинская область).

2. Альмир Толебаев (Алматинская область).

3. Диас Калтай (область Жетысу).

3. Омар Дуйсембек (Шымкент).

До 87 кг

1. Нурсултан Турсынов (область Абай).

2. Тимур Оспанов (Костанайская область).

3. Бауыржан Мусин (СКО).

3. Ерасыл Женис (область Жетысу).

До 97 кг

1. Ерзат Ерланов (Астана).

2. Нурасыл Аманалы (Жамбылская область).

3. Темирлан Турдакын (ВКО).

3. Максат Сайлау (Астана).

До 130 кг

1. Джохар Узаров (Шымкент).

2. Алишер Ергали (Жамбылская область)

3. Олжас Сырлыбай (Кызылординская область).

3. Алимхан Сыздыков (Шымкент).

Напомним, что всего ожидается участие около 1000 спортсменов из различных регионов Казахстана.