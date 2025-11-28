РУ
    20:57, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алматы примет чемпионат Казахстана по борьбе

    В декабре Алматы примет чемпионат Казахстана по видам борьбы среди взрослых, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    На ковер выйдут представители вольной, греко-римской и женской борьбы.

    Всего ожидается участие около 1000 спортсменов из различных регионов Казахстана. За медали поборются многие лидеры национальной сборной.

    Соревнования пройдут с 1 по 6 декабря. ЧРК примет Almaty Arena.

    Ранее казахстанский борец Ризабек Айтмухан сенсационно разгромил олимпийского чемпиона в рамках Игр исламской солидарности.

    Теги:
    Спорт Чемпионат Казахстана спортсмены Казахстана Алматы Борьба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
