20:57, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Алматы примет чемпионат Казахстана по борьбе
В декабре Алматы примет чемпионат Казахстана по видам борьбы среди взрослых, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
На ковер выйдут представители вольной, греко-римской и женской борьбы.
Всего ожидается участие около 1000 спортсменов из различных регионов Казахстана. За медали поборются многие лидеры национальной сборной.
Соревнования пройдут с 1 по 6 декабря. ЧРК примет Almaty Arena.
Ранее казахстанский борец Ризабек Айтмухан сенсационно разгромил олимпийского чемпиона в рамках Игр исламской солидарности.