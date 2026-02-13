Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2026 13 февраля

График выступления казахстанских спортсменов на 13 февраля выглядит следующим образом (указанное время — казахстанское).

В 15:45 в лыжных гонках на дистанции 10 км у мужчин выступят Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.

В 18:00 начнутся соревнования по биатлону на дистанции 10 км у мужчин. На старт выйдут Асет Дюсенов и Владислав Киреев

В 23:00 стартует произвольная программа у мужчин-одиночников в фигурном катании. После короткой программы Михаил Шайдоров идет на пятом месте, и чтобы получить медаль Олимпиады, ему нужно отыгрывать у конкурентов в произвольной программе не менее 10 баллов.

Ранее стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане. А также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр.

Полный график выступления спортсменов Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 доступен здесь.