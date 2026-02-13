РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 13 Февраль 2026 | GMT +5

    Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2026 13 февраля

    В седьмой соревновательный день зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, Кортина-д’Ампеццо и ряде других городов северной Италии казахстанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта, передает Kazinform.

    Олимпиада 2026 в Милане
    Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

    График выступления казахстанских спортсменов на 13 февраля выглядит следующим образом (указанное время — казахстанское).

    В 15:45 в лыжных гонках на дистанции 10 км у мужчин выступят Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.

    В 18:00 начнутся соревнования по биатлону на дистанции 10 км у мужчин. На старт выйдут Асет Дюсенов и Владислав Киреев

    В 23:00 стартует произвольная программа у мужчин-одиночников в фигурном катании. После короткой программы Михаил Шайдоров идет на пятом месте, и чтобы получить медаль Олимпиады, ему нужно отыгрывать у конкурентов в произвольной программе не менее 10 баллов.

    Ранее стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане. А также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр.

    Полный график выступления спортсменов Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 доступен здесь.

    Теги:
    Спорт Олимпиада 2026 Италия Зимние виды спорта
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум