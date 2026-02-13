Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2026 13 февраля
В седьмой соревновательный день зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, Кортина-д’Ампеццо и ряде других городов северной Италии казахстанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта, передает Kazinform.
График выступления казахстанских спортсменов на 13 февраля выглядит следующим образом (указанное время — казахстанское).
В 15:45 в лыжных гонках на дистанции 10 км у мужчин выступят Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.
В 18:00 начнутся соревнования по биатлону на дистанции 10 км у мужчин. На старт выйдут Асет Дюсенов и Владислав Киреев
В 23:00 стартует произвольная программа у мужчин-одиночников в фигурном катании. После короткой программы Михаил Шайдоров идет на пятом месте, и чтобы получить медаль Олимпиады, ему нужно отыгрывать у конкурентов в произвольной программе не менее 10 баллов.
Ранее стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане. А также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр.
Полный график выступления спортсменов Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 доступен здесь.