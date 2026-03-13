Кто может зайти в кабину для голосования вместе с избирателем

Как рассказали в Центральной комиссии референдума, если человек по состоянию здоровья или в связи с инвалидностью не может самостоятельно заполнить бюллетень, он имеет право воспользоваться помощью лица, которому доверяет.

При этом помощником не может быть:

член избирательной комиссии;

журналист — представитель СМИ;

наблюдатель.

Фамилия человека, оказавшего помощь избирателю, после голосования заносится в список избирателей рядом с подписью гражданина о получении бюллетеня.

Также допускается, что избиратель может зайти в кабину с малолетним ребенком, если его нельзя оставить одного. Как правило, избирательные комиссии этому не препятствуют, поскольку ребенок не является участником голосования и не влияет на волеизъявление.

Главное условие — в кабине не должен находиться другой взрослый избиратель, который мог бы видеть заполнение бюллетеня.

Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

Референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане пройдет 15 марта.

Ранее сообщалось, что все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом.