    20:15, 12 Март 2026 | GMT +5

    Кто может зайти в кабину для голосования вместе с избирателем

    В день голосования на республиканском референдуме избирательный бюллетень заполняется лично в кабине для тайного голосования. Присутствие посторонних лиц в кабине запрещено, однако есть некоторые исключения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТИК
    Фото: ТИК

    Как рассказали в Центральной комиссии референдума, если человек по состоянию здоровья или в связи с инвалидностью не может самостоятельно заполнить бюллетень, он имеет право воспользоваться помощью лица, которому доверяет.

    При этом помощником не может быть:

    • член избирательной комиссии;
    • журналист — представитель СМИ;
    • наблюдатель.

    Фамилия человека, оказавшего помощь избирателю, после голосования заносится в список избирателей рядом с подписью гражданина о получении бюллетеня.

    Также допускается, что избиратель может зайти в кабину с малолетним ребенком, если его нельзя оставить одного. Как правило, избирательные комиссии этому не препятствуют, поскольку ребенок не является участником голосования и не влияет на волеизъявление.

    Главное условие — в кабине не должен находиться другой взрослый избиратель, который мог бы видеть заполнение бюллетеня.

    Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

    Референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане пройдет 15 марта.

    Ранее сообщалось, что все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом.

    Данира Искакова
    
