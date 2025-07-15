Кто может получить до 1,5 млн тенге на жилье в Костанайской области

Костанайский областной маслихат разместил решение, касающееся порядка предоставления жилищных сертификатов – безвозмездной или возвратной помощи от государства, предназначенной для оплаты первоначального взноса при покупке жилья. Документ появился на сайте Открытые НПА. Он принят в рамках реализации приказа министра промышленности и строительства РК от 30 мая 2025 года № 187 и направлен на приведение региональных правил в соответствие с обновлённым законодательством.

Согласно решению, если он вступит в силу:

размер жилищного сертификата составляет 90% от суммы первоначального взноса, но не более 1 500 000 тенге;



перечень категорий получателей был расширен и утвержден приложением к решению.





В список добавляются социально уязвимые слои населения, определенные статьей 68 Закона РК «О жилищных отношениях» (многодетные семьи, инвалиды, сироты и др.), востребованные специалисты, работающие в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также в горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях, журналисты, ведущие профессиональную деятельность в соответствии с Законом «О масс-медиа» и квалифицированные рабочие кадры (3W), действующие по рабочим специальностям, включенным в Классификатор технического и профессионального образования.

Прежний порядок, действовавший на основе приказа от 2019 года, будет отменен. Обсуждение продлится до 23 июля 2025 года.

Где самое дорогое жилье по регионам Казахстана, можно посмотреть здесь.

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