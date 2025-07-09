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    15:53, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Где в Казахстане самое дорогое жилье

    В июне 2025 года самые высокие цены на рынке жилья зафиксированы в Алматы. По данным Бюро национальной статистики, стоимость одного квадратного метра нового жилья здесь составляет 647 728 тенге, а на вторичном рынке - 681 923 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    стройка, строительство, жилье, многоэтажка
    Фото: freepik

    На втором месте по дороговизне — столица. В Астане квадратный метр в новостройке в среднем стоит 593 764 тенге, на вторичном рынке — 642 702 тенге.

    В Атырау — 512 205 тенге за квадратный метр нового жилья и 482 711 тенге — за жилье с перепродажи.

    В Шымкенте стоимость новостроек составляет в среднем 502 636 тенге за квадратный метр. На вторичке жилье обойдется дешевле — 438 290 тенге.

    Замыкает пятерку Семей. Здесь «квадрат» нового жилья стоит 453 834 тенге, а вторичного — 430 943 тенге.

    Полный список городов и цен можно посмотреть здесь.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят покупать жилье в новостройках за наличные. 

    Теги:
    Недвижимость Цены и тарифы Рынок недвижимости Жилье
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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