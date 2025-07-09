Где в Казахстане самое дорогое жилье
В июне 2025 года самые высокие цены на рынке жилья зафиксированы в Алматы. По данным Бюро национальной статистики, стоимость одного квадратного метра нового жилья здесь составляет 647 728 тенге, а на вторичном рынке - 681 923 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
На втором месте по дороговизне — столица. В Астане квадратный метр в новостройке в среднем стоит 593 764 тенге, на вторичном рынке — 642 702 тенге.
В Атырау — 512 205 тенге за квадратный метр нового жилья и 482 711 тенге — за жилье с перепродажи.
В Шымкенте стоимость новостроек составляет в среднем 502 636 тенге за квадратный метр. На вторичке жилье обойдется дешевле — 438 290 тенге.
Замыкает пятерку Семей. Здесь «квадрат» нового жилья стоит 453 834 тенге, а вторичного — 430 943 тенге.
Полный список городов и цен можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят покупать жилье в новостройках за наличные.