Где в Казахстане самое дорогое жилье

На втором месте по дороговизне — столица. В Астане квадратный метр в новостройке в среднем стоит 593 764 тенге, на вторичном рынке — 642 702 тенге.

В Атырау — 512 205 тенге за квадратный метр нового жилья и 482 711 тенге — за жилье с перепродажи.

В Шымкенте стоимость новостроек составляет в среднем 502 636 тенге за квадратный метр. На вторичке жилье обойдется дешевле — 438 290 тенге.

Замыкает пятерку Семей. Здесь «квадрат» нового жилья стоит 453 834 тенге, а вторичного — 430 943 тенге.

Полный список городов и цен можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят покупать жилье в новостройках за наличные.