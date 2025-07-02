Покупать жилье в новостройках за наличные запретят в Казахстане

Национальный банк Казахстана информирует о разработке проекта постановления правления Нацбанка РК о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления по вопросам платежей и переводов денег.

Проект разработан в целях реализации положений законов по вопросам жилищного строительства и защиты прав потребителей. Так, вносится дополнение в закон о платежах и платежных системах, которое предусматривает, что все платежи по договорам долевого участия (ДДУ) должны осуществляться в безналичной форме — в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной строительной компании через банки.

Данное требование будет распространяться только на сделки на первичном рынке (приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов) и направлено на защиту прав дольщиков от рисков, связанных с незарегистрированными ДДУ.

Для проведения платежа дольщик должен будет указать специальный код назначения платежа (КНП) и номер договора долевого участия. Банки при приеме платежей с таким КНП будут проверять наличие зарегистрированного ДДУ в единой информационной системе. Если договор не зарегистрирован, то есть у уполномоченной компании — застройщика отсутствует право на сбор средств, то банк будет отказывать в приеме платежа.

Помимо этого, вносятся поправки, направленные на приведение в соответствие с законом по вопросам защиты прав потребителей. Проектом предусмотрено нововведение, запрещающее третьим лицам взыскивать денежные средства, выплаченные пострадавшим (физлицам) при чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Данное требование направлено на обеспечение сохранности таких выплат и их целевого использования населением. Таким образом, банки не будут исполнять требования третьих лиц о взыскании, если они касаются компенсаций пострадавшим при ЧС.

Кроме того, проект включает другие уточняющие и редакционные изменения, которые вносятся по итогам правового мониторинга.

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