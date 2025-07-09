В Акмолинской области спустя 13 лет восстановили права сирот на жилье

Родные братья В., состоявшие в очереди на получение жилья в городе Макинске в качестве лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, на протяженнии 13 лет были незаконно исключены из очереди на получение жилья.

Согласно действующему законодательству дети указанной категории имеют первоочередное право на получение жилья.

При этом местными исполнительными органами нарушены права данных лиц в возможности получения жилья из государственного жилищного фонда.

Лишь после акта прокурорского надзора их права были восстановлены и братья-сироты наконец получили свои долгожданное жилье.

Ранее 45 детям-сиротам выдали дома после вмешательства прокуратуры в Алматинской области.