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    03:14, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    45 детям-сиротам выдали дома после вмешательства прокуратуры в Алматинской области

    В Алматинской области после вмешательства органов прокуратуры 45 детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, предоставлены дома.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    жилье
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Так, на основании акта прокурорского надзора, внесённого Жамбылской районной прокуратурой в порядок предоставления арендного жилья без права выкупа для социально уязвимых слоёв населения, восстановлен порядок очередности для пяти семей из категории детей-сирот, после чего местными исполнительными органами предоставлены жилые дома.

    — Кроме того, при передаче домов местные спонсоры изъявили желание поддержать молодые семьи, обеспечив их необходимой бытовой техникой, — отметили в прокуратуре.

    Защита прав детей-сирот остаётся одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры.

    Напомним, чиновники объявили о закупке 297 квартир в Павлодаре. Большая часть из них будет передана горожанам из числа социально уязвимых слоев населения,

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Дети-сироты Жилье Прокуратура Алматинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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