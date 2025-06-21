45 детям-сиротам выдали дома после вмешательства прокуратуры в Алматинской области

Так, на основании акта прокурорского надзора, внесённого Жамбылской районной прокуратурой в порядок предоставления арендного жилья без права выкупа для социально уязвимых слоёв населения, восстановлен порядок очередности для пяти семей из категории детей-сирот, после чего местными исполнительными органами предоставлены жилые дома.

— Кроме того, при передаче домов местные спонсоры изъявили желание поддержать молодые семьи, обеспечив их необходимой бытовой техникой, — отметили в прокуратуре.

Защита прав детей-сирот остаётся одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры.

Напомним, чиновники объявили о закупке 297 квартир в Павлодаре. Большая часть из них будет передана горожанам из числа социально уязвимых слоев населения,